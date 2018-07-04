本以为就要成网红没想到被骗整了容 还背了一身债

原标题：本以为就要成"网红"，没想到被骗整了容！还背了一身债...

从去年7月开始，北京一家网络文化公司在网上发布招聘网络主播的广告，并声称可以为女主播提供免费整形服务。

实际上，被招来的女主播都是以个人名义贷款做了微整形，不仅没成为“网红”，反而欠下了几万元的债。

侦查员查明背后套路：两家公司做局、平分整容钱

在梳理这家美容诊所的账单时侦查员发现，这家招聘网络主播的公司从2017年7月份开始，与这家诊所有数十起合作订单，每笔都在5万元左右，付款方式均为个人贷款，总账达到了300万元。

通过调查，侦查员也了解到，这家招聘网络主播的公司发布招聘主播的广告，声称加入后可以对主播进行包装，有推手推送，并可以免费整容。但实际上美容诊所是早就联系好的“合作单位”。做完微整形后，这家公司又会提出由公司偿还贷款是有条件的，主播每个月都有任务，要有粉丝打赏价值8000元人民币的礼物，而这显然是刚刚入行的主播不可能完成的。

民警发现这家招聘网络主播的公司负责人张某半年来多次收到美容诊所负责人转来的钱，核算将近150万元。这正是两家公司平分的女主播的整容费用。

警方兵分四路抓捕 9名嫌疑人被刑事拘留

5月15日，刑总二支队会同网安总队、东城分局兵分四路展开抓捕行动。这家招聘主播的公司有三处办公地点——一处面试公司，两处直播场所。在直播场所有十余名主播，最大的48岁，最小的20岁，几个月过去了这些人没有成为网红，也没有拿到工资，反而被扣了2000元钱。这些主播最多的只有一百多个粉丝，少的甚至只有两三个粉丝。有主播称，这家公司招聘时看似有要求，实际上没有什么要求，男女老少都可以。招聘时公司还称有服装和声乐、舞蹈培训，结果也是什么都没有。

当天9名犯罪嫌疑人被警方抓获，包括这家公司的多名负责人以及美容诊所的负责人。这家公司从2017年7月开始在网上发布大量招聘女主播的广告，在招聘过程中称公司有内部福利免费整容。但是主播要先以个人名义贷款，完成公司的定额任务后公司才能帮助偿还贷款。目前9名犯罪嫌疑人涉嫌诈骗已被警方刑事拘留。

侦查员介绍，最近两年来网络直播造就了一批网络红人，网上充斥着百万年薪、全网成名的巨大诱惑，吸引了大量的年轻人。而一些不法人员往往利用年轻人贪图成名的心理，设置套路陷阱，从事违法犯罪行为，对于夸大薪酬条件并且设置用工前提条件的招聘岗位，求职者要提高警惕，以免落入套路骗局。

防骗，擦亮双眼！