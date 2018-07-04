杭州网贷平台牛板金暂停赎回 流动性缺口或达30亿元

原标题：杭州网贷平台牛板金暂停赎回等业务，流动性缺口或达30亿元

澎湃新闻记者 周炎炎

一个百亿交易规模的P2P平台出现了亿元逾期。

7月3日晚间，位于浙江杭州的互联网金融平台“牛板金”在其官网发布项目逾期公告，称9852.2251万元的借款项目发生逾期。7月4日，其创始人、CEO王旭航发布公开信称，原因是行业环境恶劣，特别是唐小僧等P2P平台出现风险事件导致挤兑。

牛板金官网的项目逾期公告

王旭航的公开信

一位不愿透露姓名的接近该平台的人士告诉澎湃新闻，其实牛板金平台出现的流动性缺口不仅仅是公告中的1亿元，而是30亿元左右。这个说法尚未得到牛板金方面的承认。

“牛板金”是浙江佐助金融信息服务有限公司旗下互联网理财服务平台，提供信息中介和借贷撮合服务，总部位于杭州，成立于2015年8月。2017年9月，牛板金获得春晓天泽A轮融资，金额两亿元，持股15%，也就是说当时估值在13亿元左右。

根据牛板金官网，其累计交易规模为390.88亿元，用户规模为82.5万人。

澎湃新闻根据企业工商信息查询工具启信宝查询得知，浙江佐助金融信息服务有限公司的大股东为佐助控股有限公司，持股85%，后者的大股东是北京融数信息科技有限公司，小股东是牛板金创始人王旭航。融数信息科技投资了多家公司，不乏一些投资公司和互联网金融公司，部分对外投资的公司如下图：

融数信息科技的部分对外投资公司 图片来自启信宝

按照其官网，牛板金已经在2016年12月与北京银行合作上线资金存管系统。

至于牛板金的创始人王旭航，根据公开资料，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位；2012年加入中国民生银行总行，负责品牌战略规划及品牌条线培训；2014年加入平安银行上海分行，任公司业务部副总经理。

7月3日晚间，牛板金突然在官网发布逾期公告，称有合计金额为9852.2251万元的借款项目发生逾期。根据与借款人初步交涉的结果，拟对项目逾期处置方式如下：平台拟至少聘请一家知名律师事务所作为此次追索债务的专项法律顾问，协助牛板金追查借款人名下的财产线索，并准备向财产所在地提起诉前财产保全及诉讼的相关文件。

公告称，为避免出借人损失扩大，牛板金自即日起，将暂停平台的充值、赎回业务及所有产品的投资与兑付，提现功能正常运作。

7月4日，王旭航发布公开信称，本次风险源头是活期产品。他举例称，拿牛板金过去的平稳运行数据和近段时间的大幅震荡对比来看，以前正常情况下，工作日牛板金的日均赎回量在8000万左右，周赎回量在4亿5千万；而自从行业一系列事件发生后，尤其唐小僧事件后，牛板金的工作日日均赎回提升到了1.6亿左右，一度日赎回峰值达到了2.2亿，周赎回量几乎是正常的2-3倍。

唐小僧是一个上线于2015年5月的平台，目前运营了3年。6月中旬，唐小僧高管投案自首，平台被查封。

王旭航称：“监管政策瞬息万变，行业态势几不可控，市场信心面临崩溃。”

王旭航的信中承认创业失败，也透露了监管趋严的形势下，P2P平台的步履维艰，文中写到“近期行业大规模负面爆发，很多家平台集中出现逾期或兑付困难，是源于全行业的结构性危机。各位投资人在近期可能也充分感受到了：宏观经济的恶化，互联网金融行业备案的延期，行业恶性事件的不断发生，投资人恐慌情绪蔓延，导致行业整体急速恶化，外部环境的急速变化，资产端的问题伴随着经济与信贷周期双重下行的集中爆发，所有平台的合规运营成本都急速提升。”

上述接近人士告诉澎湃新闻，很多牛板金的员工也参与了投资计划，现在积蓄都在公司里兑付不出来，于是7月4日上午和其他投资者都来到公司维权。

王旭航当日给出了一份拟兑付计划，称当前所有投资人的投资，不区分产品类型和期限，统一按投资金额（截至7月3日的本息）的比例分批兑付，7月6日前向投资人兑付第一笔款项共计1000万，后每周兑付不低于1000万，持续兑付2年。至于其他资产的处置，每处置完一笔，即兑付一笔，同时设立债权人委员会，保持信息同步。

“我本来今天跟大家见面后就要赶赴上海，配合金融办和经侦部门去采集线索，清点资产，上诉法院，保全资产。”王旭航在上述公开信中写道。