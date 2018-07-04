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远程医疗平台American Well获超过2.9亿美元融资

远程医疗平台American Well获超过2.9亿美元融资
2018年05月31日 09:00 新浪科技综合
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　　原标题：将发展虚拟医生业务，远程医疗平台American Well获超过2.9亿美元融资

　　来源：36氪

　　根据美国证券交易委员会提交的文件，创业公司American Well已获得了超过2.9亿美元融资，本轮由飞利浦和 AllianzX 领投，后者是德国保险公司安联集团的投资部门。这一金额略低于American Well之前设定的3亿美元融资目标，但仍然是波士顿地区近年来最大的一笔风投交易。

　　American Well是一个远程医疗平台，患者与医生可以在平台上通过实时视频进行问诊治疗。它成立于2006年，总部位于波士顿。本轮的新资金则将主要用于发展American Well的虚拟医生业务。

　　今年4月，American Well在一份新闻稿中宣布，它已“签订收购Avizia的最终协议。”  Avizia 是一家位于弗吉尼亚州的远程医疗创业公司，专门开发用于急性临床护理的电子平台，如中风、儿科和紧急护理。

　　近年来，远程医疗市场一直在升温。自成立以来，American Well先在2014年完成了8100万美元的C轮融资，随后又在2015年8月获得了500万美元的风险投资，目前融资总金额已达到4.41亿美元，领先于远程医疗市场。根据Crunchbase News统计，有超过200家创业公司活跃在远程医疗业务领域，今年美国远程医疗一级市场的投融资金额已经超过 4.31亿美元。

　　国内发展远程医疗的目的主要是为了优化医疗资源配置，让三甲医院的医疗服务通过视频的方式传递至基层医院。而美国的远程医疗企业大多提供常规病种咨询及慢病日常护理服务。这种模式下，远程医疗服务商的成本非常低，可以不依托实体医院。因而更受投资方的青睐，同时远程医疗创业项目也多见于国外。例如36氪曾报道过的 Micin 、TytoCare 、Kry 等，甚至是从宠物远程医疗切入的 First Vet。

　　但Avizia的一项研究表明，美国只有18％的医疗服务提供者和患者使用过远程医疗服务，而每10名患者中有8名不了解如何使用远程医疗，以及他们的医疗保险是否可以报销远程医疗产生的费用。能确定的是，资本的进入肯定会通过通讯技术为远程医疗保健的发展带来好处。

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