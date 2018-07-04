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华帝：如果法国队夺冠 退款额将低于7900万元

华帝：如果法国队夺冠 退款额将低于7900万元
2018年07月04日 20:40 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月4日晚间消息，华帝（002035.SZ）发布公告称，如果法国队夺冠，其按所购指定产品的实际退款额度将不超过7900万元。其中线下渠道退款额低于5000万元，线下渠道的退款责任由销售区域经销商承担；线上渠道退款额低于2900万元，线上渠道的退款责任由华帝总部承担。

　　根据公告，经初步统计，活动期间线下渠道总零售额预计约为7亿元以上。其中“夺冠退全款”指定产品的终端零售额预计约为5000万元。如实际发生退款，经销商需承担的成本只是“夺冠退全款”指定产品的进货成本和部分促销费用，而不是“夺冠退全款”指定产品的终端零售额。该笔费用将低于5000万元。

　　活动期间线上渠道总零售额预计约为3亿元以上。其中“夺冠退全款”指定产品的终端零售额预计约为2900万元。如实际发生退款，华帝总部需承担的成本只是“夺冠退全款”指定产品的生产成本和部分促销费用，而不是“夺冠退全款”指定产品的终端零售额。该笔费用将低于2900万元。

　　华帝在2018年6月1日至2018年7月3日之间开展了“法国队夺冠，华帝退全款”的营销活动。若法国国家足球队2018年在俄罗斯世界杯足球赛中夺冠，则对于在2018年6月1日0时至2018年7月3日22时期间，凡购买华帝指定产品并参与“夺冠退全款”活动的消费者，华帝将按所购指定产品的发票金额退款。华帝此次活动于线上线下同时开展，同时结束。

　　公告还称，“法国队夺冠，华帝退全款”的营销活动对终端零售业务有明显的提升作用，品牌知名度得到了提升。活动产生的费用在华帝年度预算内，属于华帝可控费用，不会对经销体系和华帝业绩产生重大影响。

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