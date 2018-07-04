广州共从河道里打捞出超3000辆共享单车

原标题：摩拜“河涌大作战”行动结束，共捞起1178辆共享单车 ofo方面也捞起近2000辆共享单车

文/图 羊城派记者 程行欢

4日，摩拜公司宣布为期半个月的广州河涌大作战即打捞共享单车行动结束，共捞起1178辆共享单车，61%为摩拜。而另一共享单车ofo小黄车从今年4月份就着手在河涌打捞工作，截止目前，ofo共打捞近2000辆共享单车。这两家企业分别告诉羊城派记者，目前主要配合政府部门做减量工作，不会有新车投放来置换报废车辆。

据了解，摩拜方面的打捞行动以广州荔湾区为起点，延伸到海珠、天河、越秀等区域，覆盖了康乐、大塘、沥滘、土华、龙潭、后窖、坦尾岛等多个河涌范围。前段日子受端午前后“龙舟水”影响，部分河涌水位高企，低潮时也只能隐约看见单车轮廓。加之，河涌内各品牌单车堆压打结，深陷淤泥，为打捞增加了不少难度。从打捞情况来看，约300余辆摩拜单车无法通过修复再使用，将通过环保报废进行处理。回收的车辆（配件）会进入固废分类处理生产线，拆分成各类材质的材料，如铝、铁、橡胶等，进入到新的生命周期。而ofo打捞上来的单车，因为长时间在水中浸泡，受到损坏较大，考虑到用户的骑行安全，大部分都要进入报废流程。

“大多数单车是在晚上被人扔入江河涌中，且大部分集中在城中村内。”至于是否用新技术来改善单车被故意损坏、遗弃河涌的情况，ofo方面表示，目前已经逐步建立用户的信用体系，对于严重破坏小黄车的行为，会把该用户拉入黑名单，不再对其提供骑行服务，并交给公安部门处理。同时，ofo现已经在市交委的要求下，在广州多地上线电子围栏，划禁停区。对于将单车停入禁停区的用户，会被扣相应的信用分。而摩拜方面追踪的信息也显示，将共享单车丢入河涌的现象大部分发生在城中村区域。为规范城中村单车运营，摩拜的扣费型电子围栏已在广州38个城中村上线，有效减少违停比例。此外，摩拜已与海珠、荔湾有关区域组成常态化城中村清理小队，重点对城中村、河道进行清理，半月以来已清理约2000辆共享单车。

至于会不会用新车来置换这些被扔在水里的破损车辆，摩拜和ofo方面均表示不会。ofo方面表示，报废流程比较长，还要把报废的车牌号上交审核。目前主要是做减量工作，因此不会再投放新车。