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Netflix：超50%用户位于美国之外 印度是重要市场

Netflix：超50%用户位于美国之外 印度是重要市场
2018年07月04日 18:58 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月4日晚间消息，全球最大的视频流媒体平台Netflix专为印度市场而打造的原创剧《神圣游戏》(Sacred Games)将于周五首映。

　　Netflix已在全球30个国际市场创作了80多部原创剧，7月6日，Netflix专为印度市场打造的原创剧《神圣游戏》将正式上线。

　　该剧根据维克拉姆·钱德拉(Vikram Chandra)2006年出版的惊悚同名小说改编。故事情节设定在乱象丛生的孟买，深入印度经济复兴背后的权贵、名人、社会底层及暴力集团，探讨潜藏于其下的贪腐黑社会。

　　就在数月前，Netflix还首次在印度市场推出了两部电影，分别为《方寸之爱》(Love Per Square Foot)和《爱欲四重奏》(Lust Stories)。

　　日前，Netflix负责国际市场原创内容的两位副总裁凯里·卢根比尔(Kelly Luegenbiehl)和埃里克·巴马克(Erik Barmack)接受了记者采访。

　　他们表示，超过50%的Netflix用户位于美国以外的其他市场，而且该比例还在继续提高，而印度就是其中一个重要市场。如今，Netflix已在印度推出了浪漫电影和黑社会题材的剧集，将来还会推出更多题材和类型的原创内容。

　　此外，除了印地语(Hindi)和英语，Netflix将来还会推出更多语言版本的内容。例如，即将上映的《神圣游戏》就会有四种语言版本。

　　当被问及专为印度打造的内容能否吸引全球用户时，巴马克称，有一些剧集，在全球市场的收视率较高，也印度市场也是如此。同样，我们在印度推出的电影，在全球也获得了认可。

　　在印度市场，Netflix每月的最低费用为500卢比。当被问及这对价格敏感的消费者是否有些过高时，Netflix的两位高管表示，Netflix重视的是节目质量。(李明)

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