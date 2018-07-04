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北京检方:e租宝等涉非法集资大要案增多追赃减损困难

北京检方:e租宝等涉非法集资大要案增多追赃减损困难
2018年07月04日 17:36 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 林平 实习生 刘岩 通讯员 杨永浩

　　2017年度，诸如“e租宝”案等涉非法集资大要案有所增多，追赃减损亦遇困境。7月4日，北京市人民检察院在通报2017年金融检察工作时指出，2017年，涉金融犯罪案件数量与涉案人数呈现上升态势，罪名主要集中于信用卡诈骗、非法集资犯罪。此外，以互联网金融名义实施金融犯罪的情况日趋严重，迷惑性强、危害性大，“以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。”

　　北京市检察院经济犯罪检察部主任姜淑珍坦言，非法集资犯罪往往因为集资成本消耗巨大以及投资失败等，导致资金链无法返还投资者本金及许诺利息，进而案发，实践中追赃减损极其困难。

　　信用卡诈骗、非法吸收公众存款罪占比逾八成，西城朝阳案发量大

　　数据显示，2017年，北京市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件889件1342人，受理金融犯罪审查起诉案件820件1480人。其中，以受理审查起诉案件为例，相较于2016年，2017年受理的案件数量增长4.33%，涉案人数增长20.03%。

　　其中，信用卡诈骗罪以392件的数量占全部金融犯罪案件的47.80%，非法吸收公众存款罪以302件的数量居于第二，占比36.83%。

　　在罪名分布上，通报显示，受理案件数量前十的罪名分布变化不大，只出现小幅调整，其中非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、利用未公开信息交易罪、持有、使用假币罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪数量上升；信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪、保险诈骗罪数量下降。

　　澎湃新闻注意到，在非法吸收公众存款案件中，案发量最多的是拥有CBD等商务核心区的朝阳区，朝阳区检察院共受案200件，占全市案件的66.23%。在信用卡诈骗案件中，案发量最多的是拥有各大银行总部的西城区，受理审查起诉犯罪案件119件，占全市案件的30.36%。

　　非法集资大要案有所增多，面临追赃减损难题

　　值得关注的是，过去一年里，非法集资案件亦呈现增长态势，同时，诸如“e租宝”案等大要案有所增多。

　　通报显示，2017年北京市检察机关共受理非法吸收公众存款审查逮捕案件428件817人，审查起诉案件302件817人，与2016年相比分别上升26.63%和40.47%。受理集资诈骗审查逮捕案件35件60人，审查起诉案件40件125人，与2016年相比分别上升94.44%和14.29%。

　　姜淑珍表示，这些重大案件中，多采用集团化、跨区域、多层级的运作模式，涉案公司在短时间内制造一定数量的公司群，波及多个地区。这些公司实际控制在同一人之手，彼此关联，互相掩护，对投资者具有更大的欺骗性，实施非法集资人员和被集资人员数量均巨大。

　　“非法集资犯罪往往因为集资成本消耗巨大以及投资失败等，导致资金链无法返还投资者本金及许诺利息，进而案发，实践中追赃减损极其困难。”姜淑珍说。

　　与此同时，以互联网金融名义实施金融犯罪的情况也日趋严重，“迷惑性强、危害性大。”姜淑珍说，近年来，假借P2P名义搭建自融平台，通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多，危害也愈来愈大。此外，以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。

　　针对金融犯罪领域反映出的上述问题，北京检方建议修改完善后尽快通过《处置非法集资条例》、《非存款类放贷组织条例》等法律法规，并建立全方位行政监管模式并加强监管力度，针对互联网金融、区块链等新业态中暴露出的问题，进一步完善行政执法和刑事司法的衔接。

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