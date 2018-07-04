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WhatsApp虚假信息在印度泛滥 致多人枉死

WhatsApp虚假信息在印度泛滥 致多人枉死
2018年07月04日 18:05 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月4日晚间消息，Facebook旗下WhatsApp消息服务今日向印度政府表示，打击其平台上的虚假信息需要与印度政府，乃至整个社会合作。

　　印度是WhatsApp的最大市场，拥有2亿多用户。但今年，WhatsApp平台上的虚假信息泛滥，并导致数人枉死。

　　据《纽约时报》报道，今年5月份，印度贾坎德邦(Jharkhand)地区Whatsapp用户之间流传着一则谣言，即一群穿着黑衣服的男性徘徊在村庄之间，绑架儿童。很快的，谣言升级成了恐慌，当地人开始怀疑所有的外来人口。

　　结果，来自东布姆区(East Singhbhum)的商人哈利姆(Sheikh Haleem)和三位同伴开车前往当地一个名叫“Shobhapur”的小村庄。在途中，由于开车冲破了村民们设立的检查点，结果哈利姆被村民施暴致死。

　　另据《印度快报》报道，上周日在印度马哈拉施特拉邦(Maharashtra)的图莱区，有五人也是遭私刑致死，原因是当地的村民怀疑他们是儿童绑架团伙成员。

　　在此前数日，印度特里普拉邦一名男子被人用碎石、碎瓶子等物品砸死，而他之所以遭受这种私刑，是因为他当时正在帮助政府一起平息最新的一起有关“人贩子杀死人并割去人肾脏贩卖”的谣言。

　　由于虚假信息导致人们枉死事件不断爆发，印度电子信息技术部(以下简称“MEIT”)本周二要求WhatsApp立即采取措施，以阻止虚假信息和挑衅性内容的传播。MEIT还称，对于WhatsApp被用户滥用传播虚假信息，WhatsApp不能逃避责任。

　　对此，WhatsApp今日在致MEIT的信件中称：“与印度政府一样，我们也对这种暴力行为感到震惊，并将对你们提出的这个重要的问题立即采取行动。我们认为，虚假信息、误传和恶作剧这些问题，需要政府、社会和科技公司共同来解决。”

　　WhatsApp还称：“作为一个开始，我们很快将提供一些有关虚假信息方面的教育资料。”(李明)

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