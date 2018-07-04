直击|ofo App上线小游戏 官方称不会通过游戏盈利

ofo App截图

新浪科技讯 7月4日下午消息，ofo App近日推出了小游戏功能，被外界猜测似乎要通过游戏增加收入实现盈利。ofo官方向新浪科技表示，小游戏功能主要为增强用户粘性，没有计划通过游戏盈利。

新浪科技在ofo App看到，ofo在新奇栏目增加了一个小游戏功能，目前上线了一款名为“天使的蛋生beta”的养成类游戏。这让外界联想到ofo似乎要通过游戏来增加收入实现盈利。

不过新浪科技并未在该游戏里发现充值通道。ofo官方也向新浪科技回应称，该功能目前处于测试阶段，主要为增强用户粘性，目前没有通过游戏实现盈利的计划。

商业化是目前ofo的重要的目标之一。此前，ofo成立了B2B事业部，上线了车身广告、App广告等服务；同时ofo还通过提升共享单车的运营效率来降低成本，日前其已经宣布每辆单车运营成本已从此前的1.5元降至0.2元。

月初，ofo已经在App新增名为“看看”的新闻信息聚合功能模块，开设了看点、图片、视频、体育、财经、社会、科普、读报等频道。信息流业务也有着信息流广告等商业化想象空间，不过新浪科技目前也未在“看看”上发现信息流广告。(张俊)