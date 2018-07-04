菜鸟在香港推智能快递柜 遍布商业中心及核心住宅区

原标题：菜鸟在香港推出智能快递柜服务 将遍布各大商业中心及核心住宅区

智能物流骨干网正为香港消费者带来新的便利。近日，菜鸟宣布在香港启动智能快递柜服务，目前，菜鸟及合作伙伴已在香港布局数百个自提点、自提柜，绝大部分分布在香港的商业中心及核心住宅区。

据菜鸟介绍，这些智能快递柜将主要服务于淘宝及天猫买家。香港消费者在淘宝天猫购买商品后，除原有的自提点、宅配外，可增加勾选送至智能快递柜选项，将包裹送至快递柜。

对工作繁忙的香港消费者来说，在家收取快递殊为不易，自提点已成为普遍流行的取货形式。近年来，菜鸟已联合中通、递四方等合作伙伴开设自提点服务，消费者在便利店及商区自提点便可便捷取货。

在增设智能快递柜后，菜鸟进一步提供了7*24小时的末端服务，在节省高昂的人工成本后，自提服务的收费也仅为送货上门的一半。

除香港外，菜鸟还在俄罗斯100个城市提供了2800余个自提点和智能快递柜服务，改变了当地仍需前往邮局自取包裹的收货形式，受到了俄罗斯消费者的普遍欢迎。

随着全球包裹总数的迅速增长，快递最后100米正面临越来越大的压力。在中国，目前已有74%的用户会使用代收服务，这已成为快递上门服务的有效补充。