直击|马化腾：腾讯希望做好金融监管的“助手”角色

新浪科技讯 7月4日下午消息，在深圳市金融办与腾讯联合召开的灵鲲金融安全大数据平台上线暨金融安全监管科技实验室揭牌发布会上，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，在金融安全监管方面，腾讯希望认真扮演好“助手”的角色，开放自己的技术与能力，协助政府部门和监管机构，拿下防控金融风险这场“攻坚战”的胜利。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾

“如何在互联网的环境中，有效识别金融创新与非法金融活动，及时发现新型的金融风险？ 如何把混业化、跨地域的金融活动有效地纳入监管体系？如何持续、动态地对金融风险实现精准预警？”，马化腾认为，面对新的挑战，需要不断提高金融监管的“科技含量”，只有监管科技不断升级迭代，才能实现“魔高一尺，道高一丈”。

马化腾表示，在过去的 20 年中，腾讯在海量用户的互联网平台上，与网络黑产等非法活动斗智斗勇，积累了丰富的经验和能力，最开始是在我们的账户体系，包括信息安全、反电信诈骗等等方面做了大量的工作，但我们发现这些黑产其实到最终都会获利，落地到金融方面。腾讯和深圳市金融办合作部署的“灵鲲平台”，是集成这些经验和能力做出来的初步尝试。接下来，我们还会与深圳市金融办，共建“金融安全监管科技实验室”，运用最新科技与能力，对金融乱象、金融欺诈等问题进行分析，共同探索基于大数据与新科技的金融安全监管架构。(宵寒)

附马化腾致辞全文：

风险管理是现代金融监管的基础。它既是重点，也是难点。特别是，今天的金融活动正在朝着数字化、网络化、智能化的方向演化，不同风险的类别、不同市场之间的风险转化和传导速度，正在前所未有地加快。那么，如何在互联网的大环境里面，有效识别正常的、良性的金融创新与（像刚才提到的这种）披着金融创新外衣的非法金融活动；如何发现一些过去从来没有发现过的新型的金融风险？如何能够把混业化、跨地域的金融活动有效地纳入监管体系？如何不是静态的、抽样式地去监管，而是持续地、动态地对各种金融风险实现精准预警？ 我想，面对这些新的挑战，我们需要不断提高金融监管的“科技含量”。只有“监管科技”不断升级迭代，才能实现“魔高一尺，道高一丈”。

深圳是中国改革开放的前沿阵地和“窗口”城市。深圳市委、市政府，在监管创新方面的改革魄力和探索勇气，给了我们极大的支持与鼓励。作为深圳本地的互联网公司，腾讯创业至今，还有三个多月刚好二十周年了，我们见证了深圳速度带来的变化，也经历了互联网创新实现的发展。

今年，微信的月活跃用户已经超过 10 亿，成为中国互联网第一个超过 10个亿用户的“国民应用”。微信和QQ，多年来是覆盖中国最广泛人群的互联网产品。在过去的 20 年中，我们在海量用户的互联网平台上，和网络黑产等非法活动斗智斗勇，积累了丰富的经验和能力，可以说，刚才晓军主任给大家介绍了，我们其实在过去，并不是说完全在金融风控上面发力，最开始是在我们的账户体系，包括信息安全领域，也包括反电信诈骗等等方面做了大量的工作，但是我们发现这些黑产其实到最终都会获利，落地到金融方面，所以我们经过这么多年的努力，最终在金融风险防范积累了丰富的经验。所以今天我们看到，腾讯和深圳市金融办合作部署的“灵鲲平台”，正是集成这些经验和能力做出来的初步尝试。我们很高兴地看到，“灵鲲平台”在非法集资、涉众金融风险等方面的监管和预警方面，已经开始发挥重要作用。这让我们感受到金融监管科技的巨大潜力。

接下来，我们还会与深圳市金融办，共建“金融与安全监管科技实验室”，运用最新科技与能力，对金融乱象、金融欺诈等问题进行分析，共同探索基于大数据与新科技的金融安全监管架构。未来，我们也期待，能够和深圳市政府不断深化合作与创新，共同推进“深圳灵鲲金融大脑”等项目的探索。我们也看到，互联网公司和政府部门共同探索、合作创新的空间非常大。“灵鲲平台”可以说是我们的一个起点，我们与监管部门共同推动“监管科技”的发展，未来有很长的路要走。

今年，腾讯提出希望成为各行各业的数字化助手。在金融安全监管方面，我们也希望认真扮演好“助手”的角色，开放自己的技术与能力，协助政府部门和监管机构，拿下防控金融风险这场“攻坚战”的胜利。

“鲲”与“鹏”同出一源。我们感到的这不仅仅是文字上的巧合，背后也是腾讯的企业责任。腾讯在深圳土生土长，可以说与这个城市同根同源、共生共荣。“鹏城”的未来，也同样是腾讯的未来。化“鲲”为“鹏”的过程，需要我们和深圳市委、市政府共同努力。我们相信，化“鲲”为“鹏”之后， 一定会有“万里鹏程”：未来我们在监管科技和创新治理等领域的探索成果，一定能够辐射全国，为中国乃至全球提供“深圳模式”和“深圳方案”。