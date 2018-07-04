新浪科技> 互联网 > 正文

腾讯接盘王思聪？传腾讯虎牙联合投资熊猫直播

腾讯接盘王思聪？传腾讯虎牙联合投资熊猫直播
2018年07月04日 16:49 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：猎云网

　　今日，自媒体号“企鹅生态”发文称，综合多个渠道消息，熊猫直播将接受腾讯虎牙的联合投资。报道称，熊猫直播此轮估值将明显低于腾讯投资斗鱼、虎牙时的估值，投资案中包括一个为期两年的对赌条款，如果熊猫直播未能在两年内满足条款要求，将被迫接受虎牙的并购。

　　而腾讯、虎牙、熊猫直播皆对媒体表示不予置评。

　　自今年年初起，熊猫直播的合作公会及其员工的工资无法按时结算、大主播出走等情况接连发生，熊猫直播深陷“资金链断裂”的传言。针对于这些传言，熊猫直播相关负责人于上月24日向《北京商报》否认，并表示熊猫直播下一轮融资已进入收尾阶段，规模在10亿元以上，很快就会公布消息。

　　熊猫直播此前曾在不到一年时间内完成三轮融资：2015年11月完成数百万天使轮融资，2016年9月完成6。5亿元A轮融资以及2017年5月完成的10亿元B轮融资。但是，今年5月10日，虎牙赴美IPO，目前估值为62。8亿美元，较上市首日增长近一倍。另外，斗鱼也在积极准备赴港IPO，触手TV也在今年1月份获得谷歌领投的1。2亿美元D轮融资。

　　相比之下，熊猫直播已经一年没有新的资本动向，这并不是一个好兆头。熊猫直播相关负责人提到的融资收尾，也有无数的可能性。而根据艾瑞咨询近日公布的4月游戏直播App指数，熊猫直播已经跌下了游戏直播行业第一梯队：斗鱼直播、虎牙直播、触手直播分列TOP3；熊猫直播、龙珠直播、企鹅电竞、战旗直播、全民直播则分列第4-8名。

　　而从腾讯看来，今年3月8日，斗鱼获得腾讯独家投资的6.3亿美元E轮融资。九个小时后，老对手虎牙也获得腾讯投资的4.6亿美元C轮融资。如果传闻属实，腾讯将进一步确立自己的直播霸主地位。而当游戏越来越依赖直播，腾讯在游戏领域的影响力也将继续扩大。对于腾讯的老对头网易游戏来说，网易战略级游戏《第五人格》就因无法在斗鱼、虎牙开辟直播专区而受到影响，表现一直不温不火。熊猫直播如果再被腾讯收入囊中，对网易无疑又是一个巨大的打击。

虎牙腾讯王思聪
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有