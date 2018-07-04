腾讯接盘王思聪？传腾讯虎牙联合投资熊猫直播

来源：猎云网

今日，自媒体号“企鹅生态”发文称，综合多个渠道消息，熊猫直播将接受腾讯、虎牙的联合投资。报道称，熊猫直播此轮估值将明显低于腾讯投资斗鱼、虎牙时的估值，投资案中包括一个为期两年的对赌条款，如果熊猫直播未能在两年内满足条款要求，将被迫接受虎牙的并购。

而腾讯、虎牙、熊猫直播皆对媒体表示不予置评。

自今年年初起，熊猫直播的合作公会及其员工的工资无法按时结算、大主播出走等情况接连发生，熊猫直播深陷“资金链断裂”的传言。针对于这些传言，熊猫直播相关负责人于上月24日向《北京商报》否认，并表示熊猫直播下一轮融资已进入收尾阶段，规模在10亿元以上，很快就会公布消息。

熊猫直播此前曾在不到一年时间内完成三轮融资：2015年11月完成数百万天使轮融资，2016年9月完成6。5亿元A轮融资以及2017年5月完成的10亿元B轮融资。但是，今年5月10日，虎牙赴美IPO，目前估值为62。8亿美元，较上市首日增长近一倍。另外，斗鱼也在积极准备赴港IPO，触手TV也在今年1月份获得谷歌领投的1。2亿美元D轮融资。

相比之下，熊猫直播已经一年没有新的资本动向，这并不是一个好兆头。熊猫直播相关负责人提到的融资收尾，也有无数的可能性。而根据艾瑞咨询近日公布的4月游戏直播App指数，熊猫直播已经跌下了游戏直播行业第一梯队：斗鱼直播、虎牙直播、触手直播分列TOP3；熊猫直播、龙珠直播、企鹅电竞、战旗直播、全民直播则分列第4-8名。

而从腾讯看来，今年3月8日，斗鱼获得腾讯独家投资的6.3亿美元E轮融资。九个小时后，老对手虎牙也获得腾讯投资的4.6亿美元C轮融资。如果传闻属实，腾讯将进一步确立自己的直播霸主地位。而当游戏越来越依赖直播，腾讯在游戏领域的影响力也将继续扩大。对于腾讯的老对头网易游戏来说，网易战略级游戏《第五人格》就因无法在斗鱼、虎牙开辟直播专区而受到影响，表现一直不温不火。熊猫直播如果再被腾讯收入囊中，对网易无疑又是一个巨大的打击。