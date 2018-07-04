工信部：前5月北上广位列互联网业务收入总量前三位

原标题：2018年1－5月北上广位列互联网业务收入总量前三位

人民网北京7月4日电 据工信部网站消息，2018年1－5月，互联网和相关服务业业务收入快速增长，营业利润同步增长，网络游戏、影音直播等手机应用规模稳步扩大。

从总体运行情况看，互联网业务收入持续快速增长。1－5月，我国规模以上互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入3325亿元，同比增长23.9%，增速较去年同期回升3.9个百分点。研发投入增幅较一季度回落。1－5月，全行业研发投入144.5亿元，同比增长17.3%，较一季度回落6个百分点。

从分业务运行情况看，互联网企业在移动支付、共享经济、生活服务和公共服务平台等方面创新不断，带动互联网信息服务收入保持稳步较快增长。

信息服务业务，1－5月，信息服务收入规模达3004亿元，同比增长22.1%，占互联网业务收入比重为90.3%。其中，网络游戏（包括客户端游戏、手机游戏、网页游戏等）业务收入743亿元，同比增长24.5%。在信息服务收入中，电子商务平台收入1164亿元，同比增长39.1%。

互联网数据中心业务，1－5月，互联网企业完成互联网数据中心业务收入43亿元，同比下降3.7%；截至5月末，部署的服务器数量达123万台，同比增长37.7%。互联网接入服务，1－5月，互联网企业完成互联网接入业务收入76.3亿元，同比下降28.8%。

从分地区运行情况看，主要省份保持快速增长发展态势。互联网业务收入总量居前三位的广东、上海、北京互联网业务收入分别增长32.9%、19.9%和34.2%。

此外，我国移动应用程序（APP）数量增长情况显示，我国市场上移动互联网应用数量小幅增长。截至2018年5月底，我国市场上监测到的移动应用为415万款。5月份，我国第三方应用商店与苹果应用商店中新上架13万款移动应用（APP）。截至5月底，我国本土第三方应用商店移动应用数量超过233万款，苹果商店（中国区）移动应用数量超过182万款。

值得关注的是，影音播放类应用数量排名上升一位。截至5月底，游戏类数量为152万款，较上月底增加近7万款；生活服务类应用规模达56.3万款，排名第二。排名第三和第四的分别是影音播放类应用和电子商务类应用，规模分别为43.7万款和41.6万款，影音播放类应用本月应用规模排名上升一位。

游戏类和系统工具类应用下载量突破两千亿次。截至5月底，第三方应用商店分发累计数量超过1.34万亿次。游戏类应用、系统工具类应用、社交通讯类和影音播放类应用下载量均超过千亿次，分别为2199亿次、2007亿次、1689亿次和1648亿次，其中游戏类应用和系统工具类应用下载量均突破两千亿次。