陈伟星：李笑来自曝录音 自证骗子本质

新浪科技讯 7月4日下午消息，陈伟星刚刚发布微博，再谈李笑来。陈伟星表示，绝不可能和李笑来私下和好，并称李笑来“自己放个录音出来自证骗子本质”。

7月3日深夜，一段李笑来在年初和人谈话的录音曝光，在这段长达53分钟的对话中，李笑来有很多脏话脱口而出，同时还吐槽同行，说自己卖空气币。这段音频引起外界热议。

陈伟星表示，李笑来一直说要起诉自己指出他是骗子，侵犯了他名誉权，结果自己放个录音出来自证骗子本质，赤裸裸的讲诉他的骗术逻辑：“做网红、圈粉丝再发一堆垃圾币高价销售给他们。”而对此“骗术”，“必须揭穿”。

以下为陈伟星微博原文：

好多人来问我是不是私下和李笑来和好了，这绝不可能。除非他公开申明支持透明化行业，不贪污并合理使用公共资金，我才愿意和他坐下来谈。李笑来一直说要起诉我指出他是骗子侵犯了他名誉权，结果自己放个录音出来自证骗子本质，赤裸裸的讲诉他的骗术逻辑：“做网红、圈粉丝再发一堆垃圾币高价销售给他们。”他的骗术核心里面几个关键点，必须揭穿：

1。他不是什么首富，相反他用各种手段集资了很多币和钱，这些钱都是要还的，有大概率他是币圈“首负”。包括30000个比特币的bitfund基金、inb的3亿人民币、bigone上的big、one、pressone等20多个传销币和空气币、多年来十几个法币公司的募资集资、拉支付宝群搞风利基金风利债权（几万几十万这样的向散户募资）等等，这些钱都是不合法律规范的集资，这些钱都是要还的！但他每次给人看的都是同一波钱以造成首富假象，其实很可能根本不够还这些币和钱！

2.bigone交易所客户预存的代币，严重已经怀疑被挪用或者盗窃，官方披露的冷热钱包只有小几千个eth，200多个比特币，这些币还不如一个大户钱多，一个交易所只有这么点币不可想象。bigone平台币用40%的分红回报承诺拿big代币募集了一笔钱，然后单方面停止约定再发one代币通过交易挖矿的高价返还分红的形式再募一笔钱，然后几天后又单方面停止交易；pressone他在9.4的时候义正言辞的说退币不给政府惹麻烦，然后不久就去bigone上ieo，割掉散户90%。这种类似的垃圾韭菜币20多个在bigone上用来割韭菜，bigone交易所就是他血淋淋的私人韭菜屠杀场。

3。他的粉丝运营模式，就是在telegram上拉个3-4万人的大聊天群，不断的把有反对意见的人以“不合适投资人”的说法踢出去，不断的拉被他的光环吸引的新韭菜进群。这些人是他圈钱发币卖币的核心力量，也有不少心知肚明故意跟着骗新韭菜，大家都指望着李笑来拉进新人可以接自己的盘。

4。他以未来“区块链”没有金融中介，所以要直接面向散户，以所谓区块链社群的名义，义正言辞的收割韭菜，毫无保护信息弱势平民的价值观，玷污和消费“区块链”，属于行业认知度的癌细胞、毒瘤，这也是为啥必须得揭露他的原因。

5。他在某城市搞所谓百亿基金，只是利用当地善意而不知情政府领导和风险投资引导基金的政策，伪造出“政府基金”公众印象。现在政府一分钱还没有出，他总共也就募集了几千万，就四处以“政府的百亿基金”的名义，欺骗创业者和散户，投资了多个发币相关和交易所公司，然后与这些公司一起以“政府”站台概念忽悠“粉丝”。因为币圈的特殊性，政府公信力特别受散户欢迎，这种盗用政府名义给自己站台营造形象收割散户的行为也必须被揭穿。

6。区块链行业也有不少想做事想创造价值的人，李笑来的毒瘤价值观企图把所有的人都拉下水，都说成是骗子，以显示自己的骗子行为的合理性，这是非常邪恶的混淆视听的逻辑。我个人和他没有私怨，完全是因为看不下去这种行业引领性的毒瘤行为。

最后申明下我的一个核心观点：区块链毫无疑问会改变世界，大幅度节约信任中介成本，解决中等收入陷阱风险，但必须规范化，必须透明化，必须保护信息弱势平民，必须逐步把所有价值流程都区块链可信任编程化，必须以激励实际财富创造为目标。然而现阶段只要这种善于诡辩的大骗子不停止肆无忌惮的欺诈行为，行业只会更加糟糕！