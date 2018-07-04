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海航集团有限公司联合创始人、董事长王健意外离世

海航集团有限公司联合创始人、董事长王健意外离世
2018年07月04日 15:23 新浪财经
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海航集团有限公司联合创始人、董事长王健海航集团有限公司联合创始人、董事长王健

　　新浪财经讯 7月4日消息，据海航集团官方微信发布讣告称，海航集团有限公司联合创始人、董事长王健在法国公务考察时意外跌落导致重伤，经抢救无效，于当地时间2018年7月3日不幸离世，享年57岁。

海航集团官网截图海航集团官网截图

　　王健个人简历：

　　海航集团联合创始人，现任海航集团有限公司董事局董事长

　　王健先生是海航集团联合创始人，现任海航集团有限公司董事局董事长，他曾担任公司CEO与副董事长。王健先生目前也是海航集团（国际）有限公司董事局董事长。作为一个具有全球视野的商业领袖，王健先生对中西方文化的深层兴趣与品位帮助其实现诸多成就。王健先生在海航集团25年的发展历程中，起着主导作用，包括其曾任海航集团首席执行官与副董事长。

　　王健先生职业生涯扎根于航空业。他的生涯在1983年开始于航空规划领域，在那时他积累了经济管理、民航管理、国际谈判、境外经济关系等多方面经验。作为中国民航大学的客座教授，王健先生在这些重要领域仍发挥着领袖作用。

　　多年来，王健先生帮助海航集团不断实践企业社会责任，包括海航集团光明行项目与成立慈航基金会，同时他很荣幸作为领导团队一员带动团队成员不断进取。

　　1983年毕业于中国民航大学（原中国民航学院）经营管理专业，获经济管理系航空经营管理专业学士学位。1995年获得荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士学位。（简历来源海航集团官网）

　　以下为海航集团讣告全文：

　　讣  告

　　海航集团有限公司联合创始人、董事长王健，在法国公务考察时意外跌落导致重伤，经抢救无效，于当地时间2018年7月3日不幸离世，享年57岁。

　　谨此讣告。

　　王健董事长治丧委员会

　　2018年7月4日       

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