百度朱光:金融科技进入规模化阶段 目前仅满足1%需求

新浪科技讯 7月4日下午消息，Baidu Create 2018百度AI开发者大会今日在北京国家会议中心召开。在下午的智能金融分论坛上，百度高级副总裁，度小满金融CEO朱光表示，在金融领域当中，AI技术已经从实验室阶段进入规模化应用阶段。目前百度产品中产生的金融需求仅有1%得到满足，未来仍有很大的增长空间。

两个月前，百度宣布金融业务完成19亿美元融资，开始独立运营，并启用新品牌度小满。这是百度金融业务调整之后，朱光的首次公开露面。在演讲中，他介绍了品牌名称的来源：度来自百度，而小满来自于传统节气。同时他认为，在金融行业，“小满”是一个比较理想的状态，需要永远克服贪婪之心。朱光表示，即便提供信贷服务，百度金融业务在满足客户需求的同时，也要注意避免透支客户的未来。

朱光引用了李彦宏在上午主旨演讲中提到的愿景：“让每个百度的开发者获得百度最先进的AI技术。”朱光表示，金融是AI技术实现商业化最快速的赛道，度小满已经将AI技术利用在了多个金融服务场景当中。在金融领域当中，AI技术已经从实验室阶段进入规模化应用阶段。

朱光称，在获客领域，百度有天然优势。在百度生态中，用户具有大量购物、旅游、租房、留学、结婚等发生大额资金需求的场景。用户同时还有理财、投资、财富管理的需求。目前百度产品中产生的金融需求只有1%得到了满足，未来空间非常大。

他表示，度小满可以将百度用户的数据信息结合AI实现用户的精准画像，不仅解决准入问题，更能给出差异化的个性化服务，而差异化的额度和利率在未来是非常重要的竞争因素。

朱光称，两年前，度小满前身百度金融成立的时候就立足于金融科技公司，希望将AI运用到银行和风控的技术领域，未来永远会提供金融科技服务。他表示，公司的承诺和价值观一致：值得信赖。延伸到合作伙伴上就是伙伴先赢，合作共赢，这也是盈利性要求。

最后，朱光表示公司希望依靠金融科技成为合作伙伴的加号，共同实现普惠梦想。他介绍，目前已有70万大专以下的客户获得了技术和项目的学习机会。34%有钱花用户是小微企业主，上半年已经放出了数百亿的的资金。(周峰)