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沪江拟IPO:从17年前的BBS到即将上市的教育独角兽

沪江拟IPO:从17年前的BBS到即将上市的教育独角兽
2018年07月04日 14:38 投资界
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　　声势浩大的赴港上市浪潮中，教育公司的身影也频频出现。

　　投资界7月3日消息，沪江教育科技（上海）股份有限公司（以下简称：“沪江”）于上周五（6月29日）向港交所递交了招股书，即将在近期登陆港股。

　　从最初的大学生公益论坛，到如今有近2亿用户，业务涵盖K12、大学生、职场人员的综合性互联网教育平台，沪江已经走过了17年的发展历程。

　　17年，从大三学生搭建的BBS到即将上市的独角兽

　　创办最初的沪江雏形时，伏彩瑞还是上海理工大学的一名大三的学生。那是2001年，伏彩瑞现很多人有在网上学外语的需求，于是自己搭建了一个校园论坛——沪江语林，将上海最尖端的学习内容和理念传播到网上，并向全国进行传播覆盖。

　　沪江语林如同当时各个BBS一样在用户之间活跃着，直到2005年，伏彩瑞发现用户需求越来越多样化，他开始把沪江语林向结合新闻热点的门户形式转型，并在英语的基础上逐步增加了法语、日语、韩语等多频道，此时的沪江仍然是一个非盈利性质的网站。

　　真正的商业化是在2006年。沪江语林免费公益的5年，让伏彩瑞在当年研究生毕业后陷入两难，他开始认真考虑是去外企工作还是自己创业继续发展沪江网。彼时的沪江网已经有了80万的注册用户，这种发展状况很难让人放弃，于是伏彩瑞借了8万块钱，带着他的8个员工，正式将沪江网注册成为公司。

　　在此之后，沪江开始了它不断地转型和探索，2009年推出了沪江网校，而后沪江网开始向多媒体化方向发展，不仅模仿现实的教育机制增加课堂教学、互动、监督等项目，更是加入了所有互联网交互形态。2010年，沪江网校获得600多万累计用户；2016年沪江推出CCtalk平台，向各类教育从业人员提供互联网教育技术、平台服务。

　　如今的沪江，作为一个互联网学习平台，旗下设有四大业务体系，包括学习资讯、学习工具、社群学习平台、优质课程平台，其中涵盖了语言、留学、升学、职场兴趣等内容。沪江去年在北京宣布战略升级，称围绕教育生态重点发展两大业务：以沪江网校为主体的B2C业务和以实时互动在线教育平台CCtalk为主的平台业务。

　　招股书显示，截止2017年末，沪江用户达1.7亿，其中，2017年CCtalk平台平均月活跃用户数为230万，付费用户数25.53万，入驻的第三方商户及自雇网师4.15万。

　　此外，2015-2017年间，沪江的营收为1.85亿元、3.39亿元、5.55亿元，其中2016年增长率为83.7%，2017年增长率为63.4%。同时，其2015-2017年年度亏损分别为2.8亿元、4.21亿元、5.37亿元，毛利率分别为51.8%、57.8%、59.9%。

　　先后共经历9轮融资，对外投资众多布局生态体系

　　从2007年苏州创投的天使投资开始，沪江已经融至了D轮，这其中大大小小已经经过了9个轮次，累计获投金额16亿元。

　　其中，2009年，沪江获涌金集团千万人民币A轮融资；2013年获得上海文化基金领投2000万美元B轮融资；2014年获得百度领投的1亿美元C轮融资；2015年10月，沪江宣布获得10亿元D轮融资，由汉能投资集团、皖新传媒、马赛基金、软银、中国民生投资、为顺基金、磐石基金、中汇基金。

　　目前沪江的股东构成如下：

　　沪江的一致行动集团透过互捷投资、互江投资、互吉投资、上海成塔、互元投资及互年投资的相关权益，实际控制61.30%的投票权。另外，百度持股3.18%，皖新传媒持股1.32%，上海产业文化基金持股1.2%。

　　沪江创始人兼CEO伏彩瑞曾透露，沪江所有的融资都是人民币基金，还做了一些股权改造方面的工作，有意愿在战略新兴板上市。不过，沪江最终还是转战港交所。

　　去年9月，沪江与上海自贸区基金和皖新传媒宣布达成战略合作，成立互联网教育产业基金，重点关注互联网教育垂直领域的优质企业，通过投资并购进一步完善沪江的教育生态。在此之前，沪江已经在不到两年的时间里完成了十多起投资，盖了语言培训、考研、留学、升学、职业教育、STEAM等多个细分领域。

　　通过一系列投资布局，沪江已经初步形成互联网教育的生态系统，在补齐自身业务空白的同时，有助于与被投项目形成优势互补。对外，沪江通过战略投资与自身业务形成联动，扩大教育生态的广度；对内，沪江通过资源配置发展优势业务，扩大教育生态的深度。

　　不过，沪江的各细分领域的发展并不均衡，如语言培训的优势明显，职业教育才刚刚起步。如何利用好生态优势，达成“多点开花齐头并进”的局面，将持续考验沪江管理团队。

　　教育企业上市高潮，港股尤甚

　　2018年无疑成为教育机构IPO加速之年。　

　　2017年到2018年间，在面对A股估值、监管力度等问题之下，港股的愈加开放让许多内地教育公司选择了赴港上市。

　　2月28日，香港民办教育商宇华教育在香港IPO；

　　3月26日，中国新华教育在港交所挂牌；

　　5月29日，21世纪教育正式登陆香港证券交易所；

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　　此外，今年3月末，希望教育、益达教育已经递交了港股招股书，除此之外，华图教育、春来教育、天立教育、卓越教育等多家教育机构也在冲刺港交所。

　　美国资本市场也同样热闹。今年3月23日，尚德机构正式在纽交所上市，作为2018年首个赴美上市的教育企业，尚德开启了今年教育公司赴美的新篇章；随后不久，3月29日，精锐教育正式登陆纽交所。如今又迎来了朴新教育。

　　“扎堆”赴美的说法并不是今年才有。2017年中概股赴美上市共24家，其中教育企业4家，占比17%，随着博实乐教育、红黄蓝瑞思学科英语、四季教育4家公司纷纷赴美上市，纽约市场挂牌的中国内地教育企业数量，从2016年底的7家，增长到了2017年底的11家。另外有数据统计，2017年年末，全年新上市中概股总市值为268.8亿美元，其中教育类公司市值39.1亿美元，占15%。

　　根据每日经济新闻记者的报道，截至2017年11月份，至少有10家教育机构准备奔赴美股、港股上市，或提交申请资料。也就是说，2018年的“扎堆”赴美、赴港还将继续。

沪江独角兽IPO
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