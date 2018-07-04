新浪美股讯 北京时间4日消息，据CNN报道，抖音海外版Tik Tok在印尼被封禁，印尼信息通信部公告称，封禁该App是因为其传播了对青少年产生不良影响的内容。目前，该应用程序仍然可以下载，但视频无法观看。

据报道，由于Tik Tok内容审查的问题，平台上出现了让很多用户抵制的内容：一位青少年正在跳舞，突然镜头切换到了一具遗体上——可能是该青少年的亲戚。该视频传出后，网络上发起请愿，有大约12.5万份签名，要求封禁该App。

目前，印尼通信和信息部已对该应用暂时封禁。印尼通信和信息部称，如果Tik Tok能够尽快清理平台，禁令可能会被取消。

据统计，今年第二季度，印尼移动应用程序免费下载榜上，Tik Tok名列视频播放下载首位，深受12到15岁之间的年轻人欢迎。

印尼通信与信息技术部部长Rudiantara表示，因为抖音存在大量不良内容，对青少年儿童的成长非常不利，本次封锁通信与信息技术部也事先与妇女儿童权益部（PPA）及印度尼西亚儿童保护委员会（KPAI）进行了商议。

在问道抖音是否会重新开放时，印尼通信与信息技术部部长表示：抖音其实是一个非常适合表达创意的平台，封锁是因为其负面内容产生了不良的影响，在抖音对平台内容进行整改后将会重新开放。