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百度推出Apollo3.0并面向量产 同时发布AR仿真

百度推出Apollo3.0并面向量产 同时发布AR仿真
2018年07月04日 14:36 新浪科技
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李彦宏、张亚勤、李震宇与合作伙伴共同发布Apollo3.0李彦宏、张亚勤、李震宇与合作伙伴共同发布Apollo3.0

　　新浪科技讯 7月4日上午消息，今天Baidu Create 2018百度AI开发者大会在北京国家会议中心召开。

　　百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇出席并发布了Apollo3.0，并对其进行了详细的介绍。

　　李震宇提到，目前Apollo已经开放了超过22万行代码，超过1万名开发者推荐使用Apollo的开放代码，生态合作伙伴规模达到116家。面向量产，Apollo发布了自主泊车（Valet Parking）、无人作业小车（MicroCar）、自动接驳巴士（MiniBus）三套自动驾驶解决方案，帮助开发者及合作伙伴三个月内即可打造出属于自己的“阿波龙”。基于Apollo自主泊车解决方案，百度已联合盼达用车实现了中国首次自动驾驶共享汽车示范运营，并联合现代汽车展开定点接驳的落地应用。

　　此外，无人作业小车新石器AX1也已实现量产，在雄安、常州两地实地运营。自动接驳巴士“阿波龙”在四个城市、五大场景启动常态化运营，并获得国家客车质检中心重庆测试场安全认证。Apollo3.0还带来了更加智能的量产车联网系统解决方案——小度车载OS，并首次发布了车载语义开放平台。“开发者的成功，才是Apollo的成功！“李震宇在现场分享了自动驾驶初创公司AutonomouStuff的开发者案例，去年百度AI开发者大会上，这家公司应用Apollo 1.0，3天之内就改装出了一辆自动驾驶汽车。在Apollo平台的持续赋能下，AutonomouStuff近日被成功收购。

　　安全决定自动驾驶量产的真正速度。当天，百度Apollo发布了中国首个自动驾驶量产相关的安全报告，并与国际一流自动驾驶公司Mobileye合作，融合了其核心的自动驾驶安全模型RSS。该报告是中国首个针对自动驾驶量产的、细分场景与功能的、专业的安全报告，对于推动自动驾驶安全行业统一标准的建立提供了理论支持。

　　Apollo还带来了更多样化的智能仿真，推出业内首创真实环境AR仿真，能提供虚拟交通流结合实景渲染的全栈式闭环仿真解决方案，帮助开发者实现“日行百万公里”的仿真测试。为了证明Apollo自动驾驶解决方案的安全稳定性，李震宇在会上分享了自动驾驶汽车顺利通过“五项魔鬼极限挑战”测试的实况演示。(辛苓)

百度自动驾驶AR
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