万科阿里腾讯都投资华人文化 背后有哪些投资逻辑

新京报快讯(记者 白金蕾)7月3日，华人文化集团公司(下称：华人文化)宣布完成近100亿元(人民币，下同)A轮融资，投后估值近400亿人民币。

本轮融资由万科集团、阿里巴巴集团、腾讯集团领投，招银国际资本及其他国际知名金融集团跟投，其中，万科集团为新加入股东，阿里巴巴集团和腾讯集团为创始股东。

新京报记者查询工商资料显示，华人文化的运营主体为华人文化有限责任公司，成立于2015年10月，法定代表人黎瑞刚，注册资本61.24亿元，股东为苏州华人文化投资中心(有限合伙)(下称：华人投资中心)、苏州华人文化投资管理有限公司(下称：华人投资管理)，二者持股比例为99.99%和0.01%。其中，前者为募资平台，后者为管理平台，旗下还设有投资平台CMC资本(CMC Capital Partners，原中文名华人文化产业投资基金)。

具体而言，募资平台华人投资中心(有限合伙)，成立于2015年8月，法定代表人为华人投资管理，未公开注册资本。2018年6月进行了最后一轮股东变更，现股东为杭州阿里创业投资有限公司、深圳市文娱华章科技有限公司(腾讯的投资主体)、苏州华人文化投资管理有限公司、上海璟伟投资有限公司等10家，腾讯集团和阿里集团出资认缴比例相当，疑似持股比例相当，其他股东持股比例不详。

管理平台华人投资管理，股东由两个自然人构成，分别是持股99%的黎瑞刚，以及持股1%的顾炯。

作为一家产业投资和运营集团，华人文化的投资风格偏重于全产业链布局。以影视行业为例，在上游制作环节，华人文化旗下拥有东方梦工厂、正午阳光、深蓝影业、引力影视等公司;在下游播出渠道，华人文化是香港TVB的最大股东，旗下资金还投资了B站、爱奇艺等视频平台;影院方面，华人文化还全资收购高端影院品牌的“UME影院”，后者旗下拥有60余家影院。

2018年以来，华人文化在影视及演出领域频繁发力。1月10日，华人文化牵头、通过资本运作整合国内21家演出公司，成立CMC live华人文化演艺，意在建构起目前华语乐坛最大的演出平台。

2月2日，华人文化宣布，原中美合资成立的东方梦工厂改由中方财团全资控股，目前的股东为华人文化、上海东方传媒集团(SMG)、上海联和投资有限公司(SAIL)，华人文化为东方梦工厂的控股股东。

近3年来，华人文化集团公司汇聚了一系列头部内容资源，在众多垂直细分领域取得了领先优势，同时积极探索和孵化互联网媒体平台和现场娱乐集群，形成了独特的生态体系及价值资源。其投资布局也在今年迎来收割期，B站、爱奇艺已于2月底登陆美股。

针对此次投资，华人文化集团公司创始人、董事长、CEO黎瑞刚称：“伴随技术颠覆驱动着内容消费形态的不断演进，全球的媒体与娱乐行业正在发生着新一轮的调整和变革。作为全球最重要的经济体和消费市场之一，中国拥有充分的潜力催生和孕育具有广泛影响和综合实力的新一代大型媒体与娱乐产业机构。华人文化始终秉承对品质内容和创新技术的信仰，在内容与平台、线上与线下、境内与境外推进战略布局和运营，在获得新老股东的鼎力支持下，将继续朝着战略愿景勉力迈进。”