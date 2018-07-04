母婴服务平台蜜芽将赴港上市？回应：目前没有计划

新京报快讯(记者 唐亚华)今天(7月4日)，有消息称，母婴服务平台蜜芽将于本月在港交所交表，年底前在香港正式上市。对此，蜜芽回应记者称：“目前没有计划，未发布过估值相关信息。”

资料显示，蜜芽成立于2011年，其前身是蜜芽宝贝，是中国首家进口母婴品牌限时特卖商城。经过几年的发展，公司拥有上万个合作品牌，覆盖母婴女性家庭生活全品类，已逐步成为国内最大的进口母婴产品网站。

据了解，该公司曾获得真格基金三轮投资，其中亦有百度、红杉等机构的身影，颇受资本看好。2013年，公司曾获得真格基金等投资机构的1000万元A轮融资，2014年7月获得红杉资本、真格基金、险峰华兴等投资机构的2000万美元B轮融资，2014年12月获得H Capital、红杉资本、真格基金的6000万美元C轮融资，2015年9月获得百度、H Capital、红杉资本的1.5亿美元D轮融资，并于2017年获得“中”字头机构的1亿美元E轮融资。

几年来，蜜芽已从电商布局到了线下。2014年5月，蜜芽与早教机构红黄蓝联手成为合资公司;同年10月，首家线下实体店在海南天域酒店开业;2016年2月，蜜芽战略投资儿童室内游乐品牌悠游堂，进驻美中宜和医疗机构，打通了孕产、电商、亲子娱乐、教育全渠道;2018年，蜜芽收购家庭亲子娱乐品牌“悠游堂”位于北京、上海、广州和一些主要二线城市的40余家门店，进一步深入到线下。

目前，蜜芽主要有四大业务板块，即线上电商、自有品牌、线下体验店、投资板块等。2018年3月23日，科技部发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》中，蜜芽以10亿美元估值排名第107位。