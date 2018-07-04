第三方支付半年考：30家机构被罚超4500万元

从近几年对支付机构的处罚类型看，违反客户权益、未按规定保存用户信息等也逐渐成为央行执法检查的主要内容之一

■本报记者 李 冰

今年以来，第三方支付行业强监管态势仍在延续。

据零壹财经·零壹智库提供给《证券日报》记者的不完全统计数据，今年上半年国内的第三方支付机构共收到34张行政处罚，包括拉卡拉、通联支付、钱袋宝等30家机构，被累计罚款金额超过4500万元。其中，中汇电子支付有限公司、易生支付有限公司均遭到央行处罚3次；通联支付网络服务股份有限公司遭央行处罚2次。

智付支付收最高罚单

违反支付结算管理规定

5月14日，中国人民银行深圳市中心支行发布行政处罚信息公示表，智付电子支付有限公司（下称“智付支付”）因违反支付结算管理规定，被罚款人民币2561.4万元，公司被给予警告；公司1名相关责任人员也被给予警告，并处以罚款80万元。这已是今年来央行对支付机构处罚金额最高的一单。

而国家外汇管理局深圳市分局也对智付支付开出罚单。智付支付因违反外汇账户管理规定，存在逃汇行为，未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料等违规行为，被处以罚款1590.8万元。

中国人民银行深圳市中心支行和国家外汇管理局深圳市分局对智付支付罚款合计4152.2万元。

据悉，智付支付为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供了相应的支付服务。同时，智付支付未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查，未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易等非法互联网平台使用，客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。

此外，智付支付还存在未严格落实商户实名制、未持续识别特约商户身份、违规为商户提供“T+0”结算服务、违规设置商户结算账户等违法违规行为。

工商资料显示，智付支付成立于2007年，控股股东为智付科技集团（以下简称“智付集团”）。2012年，智付支付获得互联网支付牌照，业务覆盖范围为全国，2015年获得外管局跨境外汇结算业务试点资格，2017年完成支付牌照续展至2022年6月份。

除了智付支付外，在被处罚的第三方支付公司中，还有多家公司也是被多次处罚。其中，中汇电子支付有限公司、易生支付有限公司均3次遭到央行处罚；通联支付网络服务股份有限公司遭央行处罚2次。

对此，网贷天眼分析师高才业表示，违反备付金、洗钱、收单业务等都是央行打击的重点。从近几年对支付机构的处罚类型看，违反客户权益、未按规定保存用户信息等也逐渐成为央行执法检查的主要内容之一。

寡头竞争格局之下

“断直连”后转型势在必行

随着支付行业监管日益收紧，目前支付牌照也是十分抢手，价格自然水涨船高。有业内人士表示，目前包含多项业务的支付全牌照的报价已经超过10亿元。

从目前支付行业整体结构来看，支付宝和微信财付通始终占据着行业的大部分体量，第三方支付领域寡头竞争格局基本形成。

有报告显示，中国移动支付领域两大巨头支付宝和财付通的市场份额合计高达92%，也就是说，剩下8%的市场份额将由其他241家第三方支付机构共享。

另据艾瑞咨询数据，2016年、2017年中国第三方支付综合支付交易规模分别为107.3万亿元和160.4万亿元，增长率分别为105.2%和49.5%。预计未来3年交易规模稳定增长，但随着用户和资本对行业推动的边际效应递减，增长率会逐步放缓。

不难看出，中小第三方支付在夹缝中生存。这一情况在近日刚刚赴港上市的汇付天下的招股说明书中也非常明显。从市场占有率来看，根据Frost&Sullivan的资料，就2017年所处理的交易量而言，汇付天下在中国所有第三方支付服务提供商中排名第七，但仅占2%的市场份额。

而“断直连”或可能是中小第三方支付机构的机会。自6月30日开始，第三方支付机构必须断开与银行直连，接入合法清算组织。这一做法被业内称为“6·30断直连”。在此之前，多数第三方支付机构采用直接对接银行接口的模式。

根据央行支付结算司印发的相关通知，从6月30日起，包括微信、支付宝在内的第三方支付机构将全部接入网联清算平台，原本的直连模式终止。第三方支付机构将被切断各自的清算账户，此后需要经过网联才能连接到银行。

某第三方支付公司负责人对《证券日报》记者表示，“断直连”将改变支付清算的流程，影响支付机构的成本，进而压缩第三方支付机构的一些业务利润空间，支付机构不得不考虑创新业务模式，转型势在必行。让清算的归清算，支付的归支付，对监管部门来说，“断直连”使支付机构资金流和信息流透明化，进而整顿诈骗、洗钱等各种行业乱象。支付行业得到净化，支付机构的竞争环境也得到改善，行业回归公平竞争，将更加考验自身的营销能力、服务能力、产品能力。

高才业也认为，“断直连”对中小支付机构来说是利好。第一，基础设施实现资源共享，降低了中小支付机构的压力。第二，接入网联后，会给中小支付机构拓展线下场景带来更加公平的竞争机会。第三，支付机构可以专注于产品的创新，用户体验有望进一步提升。

“第三方支付机构要想在竞争激烈的市场中突出重围，需要在保证核心竞争力的同时，拥抱合规、积极创新。尤其是在关键技术和科技创新方面，只有满足合规性同时拥有创新能力的企业才能在未来的市场竞争中拥有一席之地。”上述第三方支付公司相关负责人还表示。