朱啸虎：小程序和企业应用风口已来

口述 | 金沙江创投董事总经理 朱啸虎

采访整理 | 《中国企业家》记者 王博

小程序的流量红利只在今年。

两三个月前，一款小程序的获客成本可能只有几毛钱，最近已经涨了近十倍，我们预测年底之前还会大幅上涨。基于互联网、移动互联网创业的任何一个新平台，创业之初都是有流量红利的，抓住了流量红利也就占据了成本优势。今年年底之前，小程序的流量红利会随着获客成本的大幅上涨而消失，而小程序领域的资本都会向头部公司集中。

现在，让一个移动用户用手机下载一款APP越来越难，小程序却恰好解决了这种困境，很多轻度应用都可以在小程序上实现。如今，创业公司们都开始用小程序来做初期尝试，如果小程序都没办法做火，那么同一应用APP成功的可能性就不大了。就像当年做基于移动互联网的创新一样。今天，所有的创业者都在着手做小程序。2018年上半年已经有70亿元资本流入了小程序创业，下半年会超过百亿元。

我们经常刷小程序排行榜，寻找合适的标的，基本用两周我们就可以决定是否要投一个小程序项目。在小程序中，金沙江的关注范围主要集中在O2O、内容付费、社交电商、小游戏，以及线下to B端的本地生活场景。其中，线下to B端的本地生活场景业务由于较为分散，且巨头尚未完全铺开，存在巨大的创业潜力。而小游戏未来则有约千亿元左右的市场规模。

因为从以往的数据来看，页游每年有200亿的市场规模，而现在无论是用户群体还是规模，小游戏（基于微信小程序开发的）都比页游发展空间更大。如页游大都是年轻人在玩，而小游戏往住能打动各个年龄层。微信的用户已经超过10亿，现在人们的付费能力也越来越强。所以，保守估计小游戏未来的市场规模是页游的3~5倍，如果发展得好，应该是5~10倍。目前，金沙江投了为微信小程序提供第三方统计的平台阿拉丁，以及一些做小游戏的项目。不仅如此，我们以前投的项目，如今也在全力做小程序创新。

一款小程序能否成功，主要有两个关键：一是，程序本身的体验是否做得足够好；二是能否把握住前期的流量红利，有团队可能在APP做的比较好，但如果反应比较慢，抓不住小程序的流量红利，可能会被新的创业者顶掉。

当然，小程序投资也有风险：第一是腾讯调整规则可能带来的风险；第二是腾讯和苹果之间的博弈，在苹果应用商店里的游戏APP，苹果公司抽成30%，但基于微信平台的小程序却绕过了苹果抽成。未来，还要看双方如何谈判；第三，小程序留存客户面临困难，小程序确实获取用户非常容易，但目前来看大部分客户都做不到长期留存，当然这和目前应用太轻也有关系，能不能把用户长期留下来，是每一个创业者需要考虑的关键问题。

除了小程序，2018年我们也看到企业应用领域的公司迎来了黄金增长期。五年前，很多老牌的企业应用今年的收入都在两三亿元左右，我们近期投的公司年收入也是千万级，企业应用加速发展的状态非常明显。我们分析主要原因是很多企业上云后，盗版应用没了空间；而随着经济发展，市场竞争加剧，传统企业也迫切希望进行系统化改造；另外，人力成本的增加，也促使企业不得不考虑自动化。

今年下半年，金沙江还会重点关注企业服务领域的投资。现在，金沙江已经投了赋能新零售相关的非码科技、火星兔子，服务中小企业的智能财税公司噼里啪等公司。当然除了针对项目的考查，创业团队是否诚实，拥有较高的学习能力以及对创新的敏感性都更吸引我们。