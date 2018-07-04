百度DuerOS 3.0打通商业闭环生态 开发者可从中获益

新浪科技讯 7月4日午间消息，今天Baidu Creat 2018百度AI开发者大会在北京国家会议中心召开。

智能生活事业群组（SLG）总经理，百度人工智能产品委员会主席景鲲出席现场，发布了DuerOS 3.0，并对其进行详细的介绍。

景鲲现场讲道，DuerOS平台接入的设备激活量已超过9000万，月活跃数超过2500+万，生态的合作伙伴数量第一，技能开发者数量第一，是目前中国市场最大、最活跃的语音识别交互系统。DuerOS 平台有着广泛的合作厂商，智能电视包括创维、TCL，其他硬件合作厂商有极米，vivo、华为等。

景鲲提到，DuerOS 3.0版本的核心能力包括情感播报，声纹识别，儿童模式，极客模式，智能引导与纠错，视觉搜索能力和视频理解能力等等，配置了全新的有屏设备解决方案、蓝牙设备解决方案和面向行业的解决方案。vipkid、唱吧、凯叔讲故事等都已入驻百度，平台拥有超16000个开发者在开发技能。

在众多的开发者中，百度邀请来自广州的一名初中生袁翊闳来到现场，与大家交流他在DuerOS开发平台的开发经历。

袁翊闳是百度DuerOS开发平台上年龄最小的开发者，今年才12岁。他从四年级就开始接触计算机，自学basic、python等语言。现在他已经在DuerOS开放平台开发出3个无屏及有屏技能（看图猜成语等）。在台上，袁翊闳点评DuerOS道：“我很满意。”

据景鲲介绍，DuerOS3.0在国内率先打通了商业模式闭环生态，开发者可通过四种方式从DuerOS获取收益。在现场，百度还启动了亿元开发者支持计划，每位开发者都能从中获益，尤其是动对话式技能商业分成模式，据了解，前6个月，技能收入100%回馈开发者。(辛苓)