新浪科技> 互联网 > 正文

百度DuerOS 3.0打通商业闭环生态 开发者可从中获益

百度DuerOS 3.0打通商业闭环生态 开发者可从中获益
2018年07月04日 12:37 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 7月4日午间消息，今天Baidu Creat 2018百度AI开发者大会在北京国家会议中心召开。

　　智能生活事业群组（SLG）总经理，百度人工智能产品委员会主席景鲲出席现场，发布了DuerOS 3.0，并对其进行详细的介绍。

　　景鲲现场讲道，DuerOS平台接入的设备激活量已超过9000万，月活跃数超过2500+万，生态的合作伙伴数量第一，技能开发者数量第一，是目前中国市场最大、最活跃的语音识别交互系统。DuerOS 平台有着广泛的合作厂商，智能电视包括创维、TCL，其他硬件合作厂商有极米，vivo、华为等。

　　景鲲提到，DuerOS 3.0版本的核心能力包括情感播报，声纹识别，儿童模式，极客模式，智能引导与纠错，视觉搜索能力和视频理解能力等等，配置了全新的有屏设备解决方案、蓝牙设备解决方案和面向行业的解决方案。vipkid、唱吧、凯叔讲故事等都已入驻百度，平台拥有超16000个开发者在开发技能。

　　在众多的开发者中，百度邀请来自广州的一名初中生袁翊闳来到现场，与大家交流他在DuerOS开发平台的开发经历。

　　袁翊闳是百度DuerOS开发平台上年龄最小的开发者，今年才12岁。他从四年级就开始接触计算机，自学basic、python等语言。现在他已经在DuerOS开放平台开发出3个无屏及有屏技能（看图猜成语等）。在台上，袁翊闳点评DuerOS道：“我很满意。”

　　据景鲲介绍，DuerOS3.0在国内率先打通了商业模式闭环生态，开发者可通过四种方式从DuerOS获取收益。在现场，百度还启动了亿元开发者支持计划，每位开发者都能从中获益，尤其是动对话式技能商业分成模式，据了解，前6个月，技能收入100%回馈开发者。(辛苓)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有