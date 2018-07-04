李彦宏：AI技术把人从重复脑力劳动中解放出来

新浪科技讯 7月4日上午消息，今天Baidu Creat 2018百度AI开发者大会在北京国家会议中心召开。

在会议主持人小度简单的开场介绍后，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏出场。

李彦宏提到，AI技术能把人从重复、低效、繁重的脑力劳动中解放出来。说到这里，李彦宏举了多个例子。

首先是百度AI技术帮助工厂甄别地板的例子。

第二个是百度技术应用在美国零售业的例子。李彦宏介绍，百度AI技术已应用于美国的bob system设备，在纽约州、新泽西州和宾夕法尼亚州的100多个超市得到了应用。

第三个例子是AI技术在医疗领域的应用，由西藏林芝的陈医生详细介绍，用图像定制识别技术训练识别寄生虫虫卵的项目模型。

据陈医生介绍，该模型现在可以识别十几种寄生虫虫卵，准确率在97%以上，相当于拥有20多年行医经验的医生。陈医生提到，该模型未来目标识别出40多种寄生虫虫卵，并一进步提升识别速度和准确度。

陈医生对李彦宏说道，寄生虫疾病是全球健康安全问题，只有诊断正确才能对症下药。西藏地区地广人稀，缺少专业医生，希望这套系统能尽快布局到一线，发挥价值。(辛苓)