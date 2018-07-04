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百度大脑3.0发布 日调用量超4000亿次

百度大脑3.0发布 日调用量超4000亿次
2018年07月04日 11:21 新浪科技
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百度高级副总裁、AI技术平台体系(AIG)总负责人、兼任百度研究院院长王海峰百度高级副总裁、AI技术平台体系(AIG)总负责人、兼任百度研究院院长王海峰

　　新浪科技讯 7月4日上午消息，今天Baidu Creat 2018百度AI开发者大会在北京国家会议中心召开。

　　百度高级副总裁、AI技术平台体系(AIG)总负责人、兼任百度研究院院长王海峰出场，宣布推出了百度大脑3.0，并对其进行了详细介绍。

　　王海峰提到，百度大脑1.0完成了基础能力的搭建和新技术的初步开放，对外开放20多种能力，2017年的百度大脑2.0已形成完整体系，开放60多种能力。今天要发布的百度大脑3.0已开放110多项能力，AI技术能力也在不断提升。百度大脑3.0最大的优势，就是多模态深度语义理解技术。

　　王海峰介绍，百度大脑技术架构仍然分四层，每一层都有更丰富的内涵。多包括文本语音语义等等。

百度大脑四层技术架构百度大脑四层技术架构

　　百度大脑的技术包括图像与人脸识别、语音语义技术、阅读理解等，百度将这些技术应用在新零售、百度地图语音识别导航、百度知识图谱搭建等多个领域。

　　所有这些技术，在底层有一个共同的基础，就是paddlepaddle，类似谷歌的TensorFlow。百度从2012年1月开始做深度学习技术研发，今天发布paddlepaddle3.0，可以实现零基础门槛的快速应用平台搭建。

　　深度学习向上可与系统结合，向下则与芯片结合。王海峰再次提到百度今天发布的自主研发芯片昆仑，他介绍道，这款芯片具备高性能、高性价比并且易用，支持paddlepaddle。

　　技术必须得到应用才能真正发挥其价值，并不断得到迭代更新。王海峰介绍说，百度大脑现在每天的调用次数已超过4000亿次，这才是百度大脑真正作用的体现。(辛苓)

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