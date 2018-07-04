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Facebook广告审查算法频出乌龙：封杀与政治无关广告

Facebook广告审查算法频出乌龙：封杀与政治无关广告
2018年07月04日 10:54 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月4日上午消息，据彭博社报道，Facebook现在开始审查涉及政治内容的广告，但目前有一些广告主发现：自家的广告即使与政治无关，也被封杀了。这反映Facebook的算法仍有待完善。

　　布莱恩·西蒙斯（Blaine Simons）是一家草坪修剪服务公司的老板，这家公司的名字叫Al Mowit。上个月他在Facebook上购买推广广告服务，他的广告词是“如果你自己无法修剪草坪，让AL MOWIT来帮你。”这家公司的广告中还说，他们提供草坪和灌木修剪服务。这个推广的有效期从6月15日到6月25日。

　　突然有一天，Facebook的系统判定这个广告含有政治内容，然后这个广告就这么被“枪毙”了，只因为广告文案中“灌木丛”（bush）与美国前总统布什（Bush）的姓氏是一个单词。

　　同样的事情还发生在一家名为Waxing the City的美发店中，他们的广告词是：“我们承诺给你打造一头浓密的秀发（bush）！”（We promise your bush won’t bewilder us!）。这个广告同样被Facebook拿掉了。

　　本周五，沃尔玛位于得州比维尔商店的广告也被Facebook拿掉，因为他们在广告中推广了一种Bush牌的烘豆。

　　以上三个广告都使用了“Bush”这个关键词，由于与前总统的姓氏一样，Facebook系统自动将它们判定为政治广告，并且将广告撤掉。

　　导致广告被拿掉的关键词除了Bush之外，还包括另一位前总统的姓氏：克林顿（Clinton）。但是，许多美国城市也叫这个名字。在印第安纳州的克林顿市，一个业余圣经学习学校的广告也被拿掉，这个广告旨在吸引3-12岁的孩子前来学习圣经。在衣阿华州的克林顿市，一家保险公司的广告被Facebook封杀。在田纳西州克林顿市，两个演员的演出广告也被拿掉。

　　还有更让人啼笑皆非的事情。一个名为Platnum BBQ的烤肉餐厅发布的广告被Facebook系统自动撤下，只是因为这家餐厅的地址位于克林顿总统大道上。一场雷鬼和嘻哈音乐会的广告也被取消，因为在众多参演艺人中，有一个人名叫塞德里克·克林顿（Cedric Clinton）。

　　Al Mowit的老板西蒙斯表示，在自己的广告被撤销之后，Facebook并没有对他进行提醒，他当初选择在Facebook上进行推广，也只是因为Facebook给了他30美元的优惠券。当他得知自己的广告被移除之后，他的第一反应是以为自己的广告被撤销，是因为他在自己的个人页面上传过表达自己政治和宗教立场的东西。

　　他表示：“我是一个保守派，也是一个基督徒，所以我经常会在自己的Facebook主页上传相关的东西。”但是他表示，自己从来不会把自己的这些立场带到工作中。当他得知自己的广告被撤销仅仅是因为里面出现了“bush”这个词的时候，他的感觉只有啼笑皆非。他说道：“他们（Facebook）的算法真是糟糕透了。”

　　这些事情的出现表明了一点：如果Facebook想要依靠算法来监管自己的平台，那么他们还有很多工作要做。虽然已经发展多年，但是该公司的广告系统依然使用简单粗暴的关键词来判定广告内容。这种方法不仅可能会误删正常广告，也有可能会让真正违规的广告漏网。今年早些时候，Facebook宣布不再允许出现与比特币（Bitcoin）有关的广告，但是一些人故意将Bitcoin这个单词拼错，例如将字母“o”用数字“0”代替，从而逃过关键词屏蔽。(月恒)

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