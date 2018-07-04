消息称母婴平台蜜芽本月港交所交表 预计年底前上市

根据IPO早知道独家消息源，蜜芽将于本月在港交所交表，年底前在香港正式上市，目标市值50亿美元。以进口母婴品牌限时特卖商城切入，蜜芽希望打造简单、放心、有趣的母婴购物体验，成为中国最大的母婴平台。

编辑：C叔

2014年，刘楠的“蜜芽宝贝”电子商城刚刚上线就立即引来众多风投争抢，最终著名的红杉资本胜出。IPO早知道了解到，投资过“携程”、“唯品会”和“聚美优品”的传奇投资人沈南鹏认为“蜜芽宝贝”有可能成为小米级的公司。

融资历史：

2015年7月8日，“蜜芽宝贝”更名为“蜜芽”。如今，“蜜芽”已成为中国最大的进口母婴产品网站。

IPO早知道了解到，蜜芽总部位于北京，团队核心成员来自于百度、京东商城、苏宁红孩子、当当网等成熟互联网公司，销售渠道包括官方网站、WAP页和手机客户端等。

2018年3月23日，科技部在北京国际会议中心第五会议厅召开新闻发布会，正式发布《2017年中国独角兽企业发展报告》，蜜芽以10亿美元估值排名第107位。

引入风投

靠一腔热情说服徐小平果断投资

2013年4月，有人联系刘楠表示愿意高价收购蜜芽。刘楠有些犹豫，于是她托人联系到了同是北大人的徐小平先生表示想咨询一下。徐小平作为新东方创始人之一、著名天使投资人，“兰亭集势”和“聚美优品”的成功上市让他成为了青年人眼中的创业教父。

一个阳光明媚的下午，刘楠来到徐小平家，聊了3个小时后徐小平说：“刘楠，网店不要卖了，我给你钱，把蜜芽做大。”讲到这里，刘楠回忆说：“后来我问过徐老师，我们素不相识，你对我的网店又一无所知，为什么当场就决定投资我，他说：3个小时里你一直都在说货，对真假的在意，对找好货的疯狂，对妈妈人群利益的在乎，都让我觉得你是对的人。”

和徐小平聊完后，刘楠心潮澎湃，突然感到了责任的分量。“虽然做一个淘宝店主，就可以有很好的收入，但这些真的是我想要的吗？”

显然，这不是一个曾经想“铁肩担道义、妙手著文章”的北大才女所想要的，一个声音在她的脑海中大声说：我要给中国的妈妈和宝宝找来全世界最好用的母婴用品，我要建立自己的网站！

资本的介入让蜜芽有了超常规的发展，2014年2月，“蜜芽宝贝”转型为进口母婴品牌限时特卖商城，并在国内首创“母婴品牌限时特卖”的概念，IPO早知道注意到，每天在网站推荐热门的进口母婴品牌，以远低于市场价的折扣力度，在72小时内限量出售。

快速发展

成为中国最大进口母婴产品电商

刘楠把对自己宝宝的爱移植到对“蜜芽”所售产品的把关上。2014年不到半年时间，“蜜芽”接连开通了德国和荷兰两个仓库。“因为我们是做进口母婴产品，要想把货品管得严一些，就必须在供应链上做全球部署。”刘楠表示。

除了跨国自建仓库和布置买手，“蜜芽”和全球优质母婴品牌的总代理和代表处合作，这些公司往往也是线下高端零售实体的供应商。“蜜芽最早的创业小伙伴都是从粉丝里找的，他们懂用户、懂产品，也很有激情。”刘楠笑着说，“我们团队基本都来自互联网和电商公司，其中50%是0-3岁孩子的父母，他们本身也是我们产品的用户，所以对客户负责就是对自己负责。”

如今，蜜芽已经成为中国最大的进口母婴产品特卖网站，并且顺利完成了多轮融资。“蜜芽就像我的另一个孩子，一路一起成长。最让我骄傲的是，那份对商品高要求的执着初心，并没有变。”目前，“蜜芽”已经有300多个合作品牌，3000多个合作种类，“这还远远不够，‘蜜芽’还有很长的路要走。”

刘楠表示，“好的母婴产品不应该有国界，中国的宝宝们值得用上世界范围内的好产品。”而在这一过程中，“蜜芽妈”刘楠就是探路者、筛选员和搬运工——北大学霸的本色又显露无遗。

所有玩家都想坐母婴行业的头把交椅。为了这个位置，从2000年至今，母婴行业的垂直电商群雄逐鹿。母婴电商行业的竞争还将会更加激烈。如今，宝宝树和蜜芽争相上市，这场战争愈加激烈。谁就将成为母婴行业的第一个独角兽，让我们拭目以待！