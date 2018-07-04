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亚马逊或在PillPack收购交易完成后开始出售折扣药品

亚马逊或在PillPack收购交易完成后开始出售折扣药品
2018年07月04日 08:43 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月4日早间消息，根据CNBC汇总的业内专家的观点，亚马逊可能会在对网上药店PillPack总额10亿美元的收购完成后立刻向现金购药者提供折扣药，最早有望于今年下半年启动。

　　比想象的更快

　　当亚马逊收购全食超市时，消费者便可在交易完成当天立刻享受折扣。首先从几种品类开始，逐步扩大到更多杂货。

　　有的专家认为，亚马逊将在处方药领域采取类似的措施，立刻展现这笔交易的价值。该公司表示，该交易将于今年下半年完成，所以随时都有可能实现。

　　“亚马逊可能立刻将PillPack更名为‘亚马逊药店’。”网上药店创业公司Nimble CEO塔尔哈·萨塔（Talha Sattar）说，“但更主要的问题是他们将采用何种业务模式。”

　　亚马逊可能率先瞄准使用现金购药的用户，包括使用GoodRx等公司的优惠券购买仿制药或品牌药的人。

　　“亚马逊首先可能关注用现金购买仿制药和品牌药的用户——他们所要做的就是在美国全部50个州获得药品许可，并具备分发能力。”网上药店创业公司CareZone CEO乔纳森·施瓦茨（Jonathan Schwartz）说。

　　这个市场的规模达到4500亿美元，大约占到美国人口的6%，包括没有保险的人以及医疗保险免赔额较高的人。这也可以使之不必与Express Scripts等规模最大的药品福利管理商合作，后者是医疗保险覆盖者的看门人。

　　亚马逊最大的竞争对手沃尔玛已经提供了这样的服务，可以销售各种仿制药，只需支付4美元并提交30天内的处方即可，并不需要拥有保险。有的专家认为，亚马逊也可能尽快部署同样的服务，甚至用更低的价格吸引用户。

　　“亚马逊这样的公司通过良好运营可以实现100亿至200亿美元的营收。”萨塔说。

　　竞争力度不足

　　关于亚马逊是否能够成功与药品福利管理商建立良好的关系，药品专家持有不同意见。

　　Express Scripts发言人周五表示，他们与PillPack的合约将于7月过期，双方尚未达成新的合约。该公司并未披露所有权的变化是否会影响此次讨论。

　　如果看到威胁，其他药品福利管理商可能也不愿保持与PillPack的合约。

　　所以，该公司可能需要一些时间才能提供更便宜的处方药。

　　之前效力于药品分销商McKesson的史蒂芬·巴克（Stephen Buck）怀疑，这可能需要一年多的时间，因为他认为亚马逊速度会很慢，而且会认真考虑自己的服务。亚马逊可能选择一个小市场（比如某个州）来进行试点，之后再向其他地方推广。PillPack目前在49个州开展业务。

　　其他因素

　　亚马逊还与摩根大通伯克希尔哈撒韦开展了一个项目，希望为员工解决医疗问题。

　　PillPack的收购正值这几家公司希望为其120万员工提供低价药品之际。该项目负责人阿图尔·加万德（Atul Gawande）最近阐述了他的计划，专门瞄准医疗系统内的浪费问题，包括与行政成本和处方药有关的高价问题。

　　但亚马逊可能会自行加快部署速度。加万德曾经明确表示，要颠覆医疗行业需要几十年时间——亚马逊的速度通常更快。“亚马逊做事从来都不会慢慢吞吞。”萨塔说。(书聿)

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