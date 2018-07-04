抖音印尼被禁，抖音好友小程序上线当日即被腾讯叫停

摄影：史小兵

“社交”是抖音急于进入的深水区，也是腾讯绝不容许“头条系”轻易僭越的底线。

文 | 《中国企业家》记者 李原 编辑 | 马钺

7月3日可能是抖音的“水逆”之日，在国内与国外，抖音都遭遇了封禁。

抖音的海外版Tik Tok一度在印尼掀起了旋风。据统计，今年第二季度，印尼移动应用程序免费下载榜上，Tik Tok名列视频播放下载首位，深受12到15岁之间的年轻人欢迎。

不过，由于监管不力，Tik Tok上最近上传了一则令人不适的视频：一个年轻人在跳舞，然后画面被切换到遗体上。这则视频引发了公众强烈的情绪反弹：一家在线网站征集了超过12万5千个签名，要求Tik Tok下线。

据CNN印度尼西亚和Kumparan网站报道，印尼通信和信息部已经在7月3日宣布，将Tik Tok暂时封禁。目前，应用程序仍然可以下载，但所有内容都无法查看。同时，印尼通信和信息部做出了补充说明，如果Tik Tok能够尽快清理平台，禁令可能会被取消。

目前，抖音并未就此事发表回应。

与此同时，抖音与腾讯围绕“社交”的战火也在不断升级。7月3日，抖音在微信里上线了一款名为“抖音好友”的小程序，授权登录后，这款小程序如果被分享到群中，就会看到该群有几位好友在玩抖音。群内如果有好友同意使用小程序，双方就可以在小程序内实现抖音号的互粉。

即刻，微信做出反应：“抖音好友”小程序上线不久，许多用户发现，截止15时许，小程序尚可正常使用；17时许，小程序就已被暂停服务，理由为“涉嫌违反用户数据使用规范”。

微信团队回复《中国企业家》，抖音群好友小程序无法正常使用的原因是，该帐号所发布的服务涉嫌违反《微信小程序平台运营规范》中用户隐私和数据规范，存在威胁用户数据隐私安全的风险，目前已被下线处理。

微信团队表示，相关违规小程序若修正了相关违规内容或行为后，可重新发布服务；微信官方进行审核后，如已合规且不存在其他违规行为，即可恢复上线；如再有违规情况，将加重处罚至永久下线服务或封禁帐号处理。

围绕“社交”，抖音与微信近日来已经展开了多次试探、封杀、反弹和公关战。这也从另一个角度看出，“社交”是抖音急于进入的深水区，也是腾讯绝不容许“头条系”轻易僭越的底线。

6月12日，抖音首次公布了自己的用户数据：抖音国内日活用户突破1.5亿，月活用户超过3亿。3亿的月活用户，已经紧追在月活用户4亿的微博之后。况且，目前整个短视频行业的月活用户被认为不足6亿，能占据其中的3亿用户，被看做抖音张扬胜利旗帜的标志性事件，也将竞争对手快手暂时甩在身后。

另外，抖音在4月宣布，包括抖音的海外版Tik Tok和musical.ly在内的抖音全系海外产品月活跃用户已经过亿。应用市场研究公司SensorTower数据显示，今年一季度，抖音海外版Tik Tok的AppStore全球下载量达4580万次，超越Facebook、Instagram、YouTube等成为全球下载量最高的iOS应用。

抖音迅猛的上升速度，以及它对用户时间的瓜分，自然会引起同样以“用户时间”为生存命门的腾讯的担忧。不过，抖音的软肋也显而易见：虽然它的流量以火箭级别蹿升，却急需打造一个如微信、微博一样得以让用户内部流动的封闭内容体系。

抖音如果单纯回到头条的体系中，依靠平台算法，持续为用户推荐喜好的视频，固然可以让用户刷个不停，但如果缺乏社交链，缺少深度的用户互动，流量只会越来越集中于头部用户，难以形成如微信用户一样稳固的情感联系。那么未来，抖音有可能成为一家大型的经纪艺人公司，或者以“带货”为生的电商公司和广告公司。

这样的未来，抖音必定心有不甘。毕竟抖音的短视频内容形态，以及便捷的拍摄手法，是非常适合在朋友圈做分享和点赞的。

早期，抖音的流量也曾高度依赖于微信的链接转发。虽然目前，在获得3亿月活用户后，抖音宣布用户已完全依赖于自生长，但是否能啃下“社交”这块骨头，想必抖音还会做更多锲而不舍的努力。

对于“抖音好友”被微信停用的问题，抖音相关负责人表示，“抖音好友”小程序是一个内部试验的产物，6月23日通过微信方面审核，详细被封原因建议询问微信。

而微信给出的公开回复是：“相关违规小程序若修正了相关违规内容或行为后，可重新发布服务；微信官方进行审核后，如已合规且不存在其他违规行为，即可恢复上线；如再有违规情况，将加重处罚至永久下线服务或封禁帐号处理。如有异议，可点击申诉。”