天不生你李笑来，币圈万古如长夜？

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虎嗅注：是不是摩拳擦掌想进币圈一试身手？币圈大佬李笑来温馨提示：没那么简单哦。7月3日深夜，几个币圈微博号突然曝出李笑来在年初和人谈话的录音。在这段长达53分钟的对话中，除了脏话连篇，李笑来也算是“妙语频出”，让人大开眼界了：币圈真实状况居然是这样？他又疯狂吐槽同行了，他口中的“傻逼”可真多，大佬割韭菜真坦诚，直接说自己卖空气币。顺便，李笑来还在谈话中diss知乎没有链接到散户，在移动端不行，又推荐了一款叫“最右”的社区应用……

在谈话结尾，李笑来老师打了好几个喷嚏。

一时币圈热闹了，不少垂直公众号连夜加紧推文，有些还真诚地说，被李笑来老师圈粉了，说“真是话糙理不糙”……还是李笑来老师在录音中说得好：“傻逼的共识也是有价值的。”

文/楼台

巴菲特说：待潮水退去，我们才知道谁在裸泳。

在李笑来眼里，搞价值投资的巴菲特算个x，做第一，挣快钱才是王道。

但币圈潮水还没有退去，李笑来老师就已经迫不及待地站起来，向朝拜者抖他的“私处”了。一边show，一边讲解，仿佛在说，你们看怎么样，厉不厉害？可惜，一不小心被人拍到，传遍互联网了。

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藏传佛教有醍醐灌顶一说，本意是指由用酥酪凝成的油浇在头上，密宗佛教借指灌输智慧之后，人的对事物的认知茅塞顿开，上了一境界。

李笑来老师给我们演示了一次。

李笑来老师拎起开水壶，从头到脚地给自己浇了50多分钟的开水，不仅烫掉包括自己在内的整个币圈的毛，还一丝不苟地拔了个干净。

围观群众这才恍然大悟，如醍醐灌顶。

李老师有一句点评孙雨辰：

“他肯定是忽悠，卧槽最高140亿。谁看谁懵，懵到什么程度呢？明知道他是忽悠都不好意思骂他是忽悠，怕别人骂自己傻逼了。”

这不就是怼币圈怼到心累的媒体眼中的李笑来老师自己吗？

李老师自己还挺得意，他觉得自己是网红是个例，所以他自己不用忽悠聚集流量，网红自带流量，自己不用说话。言语之间的小得意，跟幼儿园小朋友在腮帮子里多藏了几颗糖，就想瞒过老师一样，心机耍得低幼而可爱。

言语之间，指点币圈江山，臧否山头大佬，豪情之中又泛着委屈：

“比如说你正经干活，一个骗子交易所，叫币安，就崛起了，把你甩得远远的时候，那这不可能被允许的嘛。我得花时间想办法，你正常做项目，一个叫孙宇晨的家伙，立马搞出来140亿市值，我们怎么忍心这么对待自己。”

呵，真是“天不生我李笑来，币圈万古如长夜”哦！

除了坦陈自己买空气币，李笑来还不忘直说商业模式就是，昧着良心割韭菜：

“我x，你妈的……整天讲价值投资，那他妈的……我就这么跟你讲个例子就知道了：我他妈天天骂中医，中医就是傻逼，但是中医上市公司股票，我真买了，为什么？道理很简单，我知道傻x信，傻x众多，然后我知道我不买，别人会买，这钱我为什么不赚？在商言商。到最后没有什么世界比金融的世界更成王败寇的。”

语重心长地提醒听众，“你要是真信那套（做有意义的事情），你就废了”。

更告诫大家，实在傻x太多，不割不行啊。

“其实是有正常逻辑的人，很少会进比特币这个圈子。”

“傻逼太多了，所以傻逼多，有共识，也会产生价值，我们作为自认不傻逼的人也必须接受这个事实，都是这样。”

方法论一套一套的，不在此赘述，基本类似于传销——聚集流量，然后让它自然发酵，最后再割。

李笑来老师还贴心地拿自己举例子：在熊市的时候，自己开微信公众号，在罗振宇那里开专栏，做网红积攒流量，牛市的时间就一飞冲天，割得飞起。

在录音中，李笑来老师等人还探讨了一些微信建群，推广项目之类的设想，步骤一二三都想好了：

“第一建设群。第二，你找一个目标去炒它也是对的。

“这样也更好地把至少把全国的社群再整一遍。很多也邀请我们过去，但是我们公信宝的总部会去，因为我们可能思路还是停留在比如类似公信宝，往往会把它讲成一个成功的案例。

“有三个阶段，第一个是关于区块链的一个讲解，第二个是讲成功案例，第三个会推一些新项目。按照这样的案例讲下来，新的这个项目一定要成为我们主打的这个项目，所以说我们全国设计群，设计巡回一回，还有我们的价值大小。”

李笑来老师真是天道酬勤，厚积薄发。把你当韭菜割的人，还比你努力，还有比这更绝望的吗？

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李笑来是个要强的人，时时刻刻不忘强调要做第一，只有第一才能收割价值。大多数人没有做过第一，他自小就是第一。小时候，他就是县里面数学竞赛第一，中学东三省计算机第一，写博客第一，他显然属于他口中“做过第一的人，长期做过第一的人”，他“不愿意被超越，不忍心被超越”。

他还特地吐槽了他的前老板新东方的俞敏洪书卖得比自己多，但他强调自己写书本来也是第一，但是俞敏洪给学生送书，“这他妈的我能跟你（俞敏洪）拼？”

俞敏洪在做新东方的时候也是网红，一年到头到处奔波演讲。读书、情史和北大校园故事都被俞敏洪老师打造成个人知识IP，用来给新东方背书打广告，感觉那时候俞敏洪老师动不动上来就是一年读了100本书，跟着牛人一起读书长见识，出国的挫折。现在很多新东方的培训导师仍喜欢在知乎和微博上秀一年读几百本上千本书。

企业家个人形象IP化，俞敏洪是第一人，那时的新东方真是火。 后来，陈可辛还蹭了一把俞敏洪的IP，拍了部和俞敏洪老师一样拧巴别扭的中国梦。

新东方的教育不在效果，而在有趣。他不太可能解决知识的吸收和学习，但是能打消传统课堂的无趣和乏味，虽然那是知识笑话和吸收的必须。 这跟今天的得到差不多的思路，利用了人类的惰性。

当时作为课堂气氛最为重要的主导者老师，新东方的要求也是有趣，讲课都要像脱口秀一样写好提纲段子，这可能新东方老师多能讲段子当网红的重要原因。

李笑来、罗永浩都是此类的佼佼者。但，在俞敏洪消停之后，新东方之中更有流量的网红应该是同为新东方三巨头之一的徐小平老师。

李笑来说我就是在等大牛，徐小平老师就是币圈迟到的大牛。

徐小平在退出新东方之后弄了真格基金，说是要鼓励年轻人创业。徐小平老师是传统的知识分子，还做过老师，耳根子软，身上顽固地残存着理想主义的情怀，动真格地支持年轻人创业，闹出最大的动静是王凯歆，无知无畏，被GQ扒了个底朝天。

真格投了一些企业，但都不冷不热，没有逮住最热的滴滴、头条，摩拜ofo之类的， 也没挣几个钱。挣钱的要么就是朱啸虎这种眼光够准，下手够狠，肯吆喝张罗的；要么就是阿里腾讯这种自带赋能流量的独角兽收割机，其他人多是喝喝汤，徐老师的真格基金存在感可能还没有他那女公关存在感强。

眼看快7年了，基金也差不多到期。徐老师突然all in 区块链了，还是突然从微信聊天记录中意外泄出，流量和关注都来了。之后，徐小平老师带李笑来老师见识了一把：成立了中国杭州区块链工业园区，从政府拿了100亿的产业基金。

徐老师不仅懂得地方政府的心思，还拉得住媒体。

前一段时间，徐小平老师主持了币圈的夜宴。期间不仅币圈大佬云集，而且还以调停的姿态请了一路怼过去的“链得得”创始人，据说觥筹交错，推杯换盏间，气氛不错。

徐小平老师赚了钱， 人还是很暖，对创业者还是很有关怀，最起码滴水不漏。前一段时间，茅侃侃自杀前，还把母亲的房子抵押发工资，后来徐老师和李想几个出钱把房子赎了回来，还给人留了一笔钱。

徐老师好人啊，你看徐老师最后还是能带大家上演讲台，敲钟纽交所，但李笑来就太嫩了，一个屁没憋住，估计逼得韭菜上天台，弄不好自己得近派出所。

真正的币圈大佬，要藏得了心思，稳得住媒体，拉得来流量，撬得动政府，镇得住创业者，躲得开明枪暗箭，最后才能赚钱。

万花丛中过，片叶不沾身。

李笑来，太嫩了。

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李笑来是有自知之明的，国家政策是他们的保护伞，隔绝了大公司和正规机构。

但之所以隔绝出来，无非就是虫子小，踩死了损失不大。

李笑来的录音挺像趣店的罗敏。当年，罗敏在谈论现金贷的欠账时，一句“不用你还钱，送给你了”，激怒了整个媒体圈，搞得监管落刀，现金贷行业一夜之间全部萧条。一人毁了一个行业。

希望李笑来老师有这个分量。

截止目前，区块链的一切还在想象之中，还没有具体落地的场景，但全球范围内的流动性紧缩确实已经开始了，数字货币的总市值已经下跌了70%，这是美联储继续加息应有之义，货币泛滥的状况必然扭转，数字货币大概率继续下跌。

中国波澜壮阔的去杠杆也已经到了一半。中国人民由于过度加杠杆已经没钱了，中国家庭近一半没有储蓄只有资产，而且还是借贷所得，已经没有钱了。2018年5月，消费增速十年最差，3.05%——经济下行，金融杠杆必然破没，币圈传销式的游戏不可能永远玩下去。

新一届的国务院金融稳定委员会的配备的协作单位非常有意思：中纪委、中组部、宣传部、公安部、司法部、最高法。 几乎就是一站式服务了，想来币圈是享受不到这样的待遇的，那是给真真正正的金融大佬的，币圈还不配。