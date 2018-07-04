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欧盟最快7月18日对谷歌Android进行巨额反垄断罚款

欧盟最快7月18日对谷歌Android进行巨额反垄断罚款
2018年07月04日 08:18 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月4日早间消息，谷歌即将面临新一轮巨额反垄断罚款。在美国总统特朗普访问布鲁塞尔后，欧盟委员会最快可能于7月18日公布决定。

　　此次罚款数额可能将吸引媒体关注。去年，谷歌遭到了创纪录的24亿欧元（28亿美元）罚款。然而，持续最久的影响可能在于，谷歌如何解决人们对其Android系统的担忧。

　　消息人士透露，欧盟可能会要求谷歌调整手机业务的运作方式。谷歌可能将被迫解释，要如何做才能带来更多竞争。消息称，监管部门尚未就如何解决这方面问题与谷歌展开实质性讨论。

　　对于欧盟即将做出的决定，谷歌很可能通过欧盟法院提出挑战。这是阻止欧盟委员会决定生效的唯一途径，也将使局面产生更大的不确定性。谷歌可能会要求，欧盟关于Android的决定暂缓执行，直到上诉流程走完。这可能需要数年的时间。

　　消息人士透露，欧盟的公告可能会在7月18日左右公布。这是本月欧盟委员会四场会议之一召开的日期，欧盟委员通常会在这些会议上批准重要决定。欧盟监管部门可能希望避免在7月4日美国独立日，以及7月11日美国总统特朗普前往布鲁塞尔出席北约峰会时宣布决定，处罚美国最重要的公司之一，以免引发贸易纠纷。

　　谷歌和欧盟委员会拒绝就关于Android处罚的日期和内容发表评论。

　　凭借在Android生态内的中心地位，谷歌建立起了庞大的横幅广告和视频广告业务。市场研究公司eMarketer的数据显示，2018年谷歌在全球移动广告市场的份额将达到1/3，在美国以外该公司的销售额将约为400亿美元。如果被迫在Android业务上做出让步，那么谷歌可能会受到巨大损失。

　　布鲁塞尔欧盟消费者组织BEUC的奥古斯汀·雷纳（Agustin Reyna）表示：“消费者在移动搜索市场几乎看不到任何竞争。试图进入谷歌主导市场的公司会发现，由于无法匹配谷歌持有的数据量，因此很难参与竞争。”(张帆)

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