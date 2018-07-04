传Uber与中东对手Careem谈判 合并中东业务结束烧钱

新浪科技讯 北京时间7月4日早间消息，彭博社援引消息人士的说法称，Uber正在与中东网约车平台Careem展开初步谈判，合并双方的网约车服务，结束当前在竞争中烧钱的局面。Uber正准备于明年进行IPO（首次公开招股）。

消息称，两家公司已经讨论了多种可能的交易结构，但尚未就框架达成一致。

Uber已经出售了在东南亚、俄罗斯和中国的业务，并表示该公司已完成了零星的国际业务出售。消息人士透露，在与Careem的谈判中，Uber曾表示，如果无法直接收购Careem，那么需要持有合并后公司超过半数的股份。

Uber发言人拒绝对此置评。

消息人士称，根据提议中的方案，Careem目前的管理团队将负责合并后公司的日常运营，同时在本地保留一方或双方的品牌。

另一个方案是Uber收购Careem。消息人士表示，讨论仍在进行中，有可能无法达成协议。

Careem是中东当地最受欢迎的网约车平台。该公司正在与投资者接触，融资5亿美元，而估值将约为15亿美元。有消息称，今年1月，Careem就可能的IPO与银行展开了初步接触。

Uber CEO达拉·科斯罗沙西（Dara Khosrowshahi）在5月份的一场会议上表示，他相信Uber可以在印度、中东和非洲占据领先地位。“我相信，我们将成为这些市场的赢家，把握自己的命运。”

近期，Uber一直在收缩核心市场以外的业务，为2019年的IPO做准备。去年，Uber和Yandex NV达成协议，合并在俄罗斯的网约车业务。今年3月，Uber同意将东南亚业务出售给新加坡网约车公司Grab，并获得了该公司的27.5%的股份。

Careem目前在从北非到巴基斯坦的至少10个国家的70多座城市开展业务，在其中大部分城市是市场领先者。该公司最大的市场是在沙特。在沙特，Uber正在推进计划，利用女性驾车禁令的解除，吸引女司机。

沙特的主权财富基金是Uber的重要投资方。2016年，该基金向Uber投资35亿美元。沙特王子阿尔瓦利德·本·塔拉尔（Alwaleed bin Talal）的投资工具Kingdom Holding Co.和沙特电信的风投部门STV也是Careem的投资方。(张帆)