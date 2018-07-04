未满两岁婴儿出游被收取占位费 去哪儿网遭投诉

创意制图/新京报记者 王远征

儿童跟团游占位费尚无统一标准

目前，儿童的收费标准其实是由旅游过程中各资源方的标准综合确定，并无统一标准。

6月22日，吴女士（化名）因在签订合同后被要求缴纳婴儿车位占位费投诉相关企业。一直以来，旅行社的儿童收费政策没有统一规则，收费标准高低不一。实际上，儿童的收费标准其实是由旅游过程中各资源方的标准综合确定。虽然最后各资源方的标准也各不相同，但其中的规律仍然有迹可循。

汽车大巴是否应收儿童占位费尚无统一规定

6月22日，吴女士（化名）在人民网315投诉平台称她在去哪儿网预订了前往青海、敦煌等地的7日跟团游产品，吴女士一行共有9人，包括7名成人、一名儿童和一名未满2岁的婴儿。付款后，客服对吴女士表示身高超过80cm的婴儿需要缴纳车位占位费，不缴纳则可以拒绝吴女士的行程，但吴女士认为合同中没有相关条款，缴纳婴儿占位费的要求并不合理。

对此，北京易和律师事务所律师苗慧敏对新京报记者表示，如果在合同中没有相关约定可以不缴纳。婴儿及儿童在汽车大巴中是否需要占位费还没有相对统一的规定，如果旅行社需要收取占位费，就应当在签订合同时明确告知，签订合同后再收取则没有依据。但如果是火车，铁路部门明确规定一名成年人旅客可以免费携带一名身高不足1.2米的儿童。

记者查询了多款青海、敦煌等地7日跟团游产品，都没有明确对2岁以下的婴儿收取占位费的情况，但是在国内汽车短途游中，超过80cm即需要占座的情况相对较多。比如去哪网“世界地质公园云台山一日游”产品，全程汽车，明确“小孩80cm-1.4米需占座收车位费”。

一直以来，跟团游的儿童收费情况参差不齐。对于旅行社是如何制定儿童政策的问题，北京市法学会旅游法学研究会副秘书长李广表示，这没有具体的统一标准，一般都是按照旅行社自行设定的规则和酒店等供应商的规则来定。

2岁以上儿童出境游与成人几乎同价

虽然没有统一儿童政策规定，但旅行社的做法还是有规律可循。众信旅游市场部公关经理李梦然告诉新京报记者，一般来说，2岁以下的婴儿长途出行不会收取占位费，因为2岁以下婴儿除了机票和签证成本之外，不涉及酒店占床费用、车费和门票费用，成本比较低。2-12岁的儿童就要根据具体情况来决定，在可以不占床的年龄段，游客也可以自行加钱占床。

据查询，2岁以上的儿童出境游费用与成人已经相差无几。比如凯撒“日本东京亲子之旅6天5晚”产品的成人价格为12999元/人，0-6岁不占床，价格为11999元/人，6岁以上则需要占床，与大人同价；中青旅“暑期泰新马10日游”12岁以上儿童加床，价格为6280元/人，不占床儿童为6080元/人；众信旅游产品2岁以上的儿童参加欧洲团和大人价格差距不大。相比之下，国内跟团游产品的儿童费用比成人价格便宜不少，中青旅西安6日游产品，标准成人价格为2289元/人，12岁以下不占床不占票儿童的价格为600元/人。

李广表示，政策的不同是因为旅行社一般是根据整个旅游过程中各资源方的标准和要求，比如交通、酒店、餐饮、娱乐项目、门票优惠等，综合确定儿童的收费标准。也有一些旅行社的跟团游产品将不确定的项目剥离出来，比如众信旅游的“青海湖多地5日游”产品对2-12岁儿童收费的项目只包括机票、车位、用餐（半餐）及导游服务，其余景点门票、酒店加床费用由游客根据儿童的身高、年龄情况自行付费。

■ 各方规则

实际上，不同的航空公司、酒店、娱乐项目以及景区针对儿童收费并没有统一标准，同一集团旗下的不同品牌甚至同一品牌的不同酒店收费项目也不同。比如，邮轮产品的惯例是按位收费，儿童没有折扣；3岁以上儿童进入香港迪士尼乐园就要购买儿童票，上海迪士尼则是身高一米以上开始收取儿童票。

航空

国航、南航等国内航司：婴儿无座票为成人正常票价的10%，2-12岁的儿童按成人正常票价的50%购买有座票。

全日空：2-11岁的儿童票价为成人票价的75%

新加坡航空：特惠机票规定对占座的儿童乘客收取100%的促销价。

达美航空：美国境内旅行的成人可以免费携带一名未满2周岁的婴儿，2周岁以上的儿童没有任何折扣；国际旅行中2周岁以上的儿童可以根据年龄得到折扣。

（实际操作中，因为儿童票为成人正常全票价格的一半，并非打折票价的50%，2岁以上的儿童票价格和成人价格相差无几甚至会出现儿童高于成人的情况。）

酒店

北京王府井希尔顿酒店规定5-11岁儿童免费和成人同住，5岁以下免费早餐；北京希尔顿酒店的同房型规定12岁以下儿童免费入住，无早餐；Club Med三亚度假村4岁以下儿童免费入住，4-11岁则是成人价格的6折。热门亲子游目的地日本的酒店政策也不一样，比如东京宝石酒店规定5岁以下儿童无需加床，可免费入住，大和鲁内银座酒店则是11岁以下儿童可免费入住。

■ 建议

应以合同为准

暑期来临，不少家长带孩子一同出游，但对儿童收费的情况并不了解，和吴女士一样在被收取费用时，才对儿童的收费政策产生疑虑。业内专家表示，要根据自己选择产品的内容来看待收费，将收费政策落实在合同上。

一方面在带孩子出行前做好功课，选择适合孩子的产品。李梦然称，2岁以下的婴儿除了海岛产品、clubmed产品比较适合外，其他旅游团队产品都不太适合。比如另一方面也要和旅行社沟通好收费规则，一般亲子类的产品都会标注针对不同年龄的孩子如何收费；如果是带孩子参与常规的旅行团，就需要单独询问收费情况。

对于带孩子自由行的游客来说，出行时可以选择儿童政策比较优惠的酒店，和酒店了解加床条款。同时也可以申请儿童特殊服务，比如乘坐飞机时可以提前要求婴儿摇篮，租车时要求安装儿童座椅等。

本版采写/新京报记者 王胜男