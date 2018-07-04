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周亚辉辞任昆仑万维总经理 携Opera赴美上市二次创业

周亚辉辞任昆仑万维总经理 携Opera赴美上市二次创业
2018年07月04日 03:10 证券日报
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　　■本报记者 谢若琳 

　　不惑之年的周亚辉，决心二次创业。6月29日，昆仑万维公告称，周亚辉辞去公司总经理职务，保留董事长职务，因为他计划出任参股公司Opera的CEO一职。根据创业板关于公司独立性的规定，周亚辉必须二选一。

　　三天后，昆仑万维一纸公告，宣布参股公司Opera拟在美国上市。过去三年中，昆仑万维先后投资了20余个项目，其中趣店、映客已经上市，作为第三个的Opera地位显然不同，“从没把Opera定义为投资，内部一直当做二次创业。”一位接近周亚辉的知情人士说。

　　周亚辉一年前曾经在接受《证券日报》记者采访时表示，一家市值在100亿美元左右的公司，应该出自七个领域，而这些生意在国内已经趋于饱和，“非洲、南亚、东南亚等地区虽然穷点，但人口基础庞大，有发展空间。”

　　很难想象，那个曾经对映客团队说“（估值）1个月翻3倍就可以了”的周亚辉，也会讲出“有耐心做好打长期战的准备，如果想把生意做到主流市场，就不能想着投机。”

　　浏览器的战争远未结束

　　根据昆仑万维公告，Opera Limited于2018年6月29日（美国时间）向美国证券交易委员会提交了上市申请。公司持有其48%的股份，为第一大股东。公司董事长、实际控制人周亚辉持有其19.5%的股份，周亚辉总计控制Opera Limited 67.5%的股份，是其实际控制人。

　　2016年，包括昆仑万维、360等在内的中国财团向挪威浏览器Opera公司发出12亿美元的私有化邀约。经过各方博弈，最终达成6亿美元收购协议，标的资产含Opera桌面浏览器，移动浏览器，移动隐私与安全业务相关的所有资产、员工等。

　　Opera私有化后，昆仑万维把广告业务卖回给原来的股东，这部分原本一年盈利约为1亿多美元，当时外界还有质疑声音，因为卖掉的都是盈利的部分，留下了亏损的。对于这个疑问，《证券日报》曾在第一时间联系到昆仑万维，周亚辉在那时就坚定地说：“因为两点：第一用户才是核心价值；第二公司要简单化，不能太复杂。”

　　很多人都认为，浏览器的战争已经结束，但周亚辉认为这是错觉。一年前，周亚辉就给Opera立下目标：“在浏览器的争夺战中，只有Chrome的数据是上涨的，包括Firefox、IE等都是下滑的，而UC的主要市场在中国。因为Chrome属于默认浏览器，极限市场份额在60%-80%，大约20%的用户还会选择一个第三方浏览器，Opera的目标应该就在这20%中占40%-50%，也就是全球市场份额的8%-10%。在此之前，Opera的全球市场数据约6%-8%。别小看这点市场，全球大约有40亿人在使用浏览器，这是一个巨大的基数，而浏览器的用户量是很平稳的，不会大起大落，因此具备超级用户入口的条件。”

　　从财务数据来看，2017年，Opera营业收入1.29亿美元（折合人民币约8.6亿元），同比增长约20%；经调整后净利润1779.6万美元，较2016年的净亏损922.6万美元实现扭亏为盈。2018年一季度，Opera营收3944.6万美元，较2017年同期的2547.5万美元增长54.8%；经调整后净利润987万美元，较2017年同期的78万美元增长1165%。

　　周亚辉要去非洲开垦

　　周亚辉对互联网的野心绝不仅限于浏览器。中国财团接手后，Opera的组织构架变化很大，目前的管理团队6人，除CFO外均为工程师出身，周亚辉尝试把产品创新的精神融入团队文化当中。据了解，Opera目前约有400位基础工程师，其中一半在波兰，剩余一半在北京。

　　2017年，公司在北京组建了一个人工智能团队，出身微软的老将孙峰、胡睿带队，聚焦Opera浏览器。

　　2017年1月份，Opera首次推出Opera News服务，基于人工智能对内容进行分发和推荐新闻、短视频。2018年1月份，Opera推出独立应用Opera News app。从去年一季度到今年一季度，Opera News的月活量从900万涨至9000万，同比增长891%，呈现出爆发性的态势。周亚辉曾预计，这一数字到2018年底能达到3000万。

　　Opera已经从单一的浏览器，上升为内容分发平台。在周亚辉看来，互联网模式中，只有“社交、新闻、视频、音乐、电商、物流、支付”领域有盈利空间，做事业应该沿着这个脉络去生根。经过他的团队评估，这七个领域在美国、中国的市场已经趋于饱和，只能往非洲等地区走。

　　截至2018年第一季度，Opera月活数约为3.2亿，其中非洲和南亚分别约1亿用户，其次是东南亚、欧洲。

　　必须强调的是，非洲大部分国家的经济处于欠发达阶段，进入这些国家，就是看好未来10年、20年的增量空间。有业内人士认为，如果用人工智能系统做非洲和南亚、东南亚地区，连服务器钱都收不回来，因为他们的ARPU（每用户平均收入）太低了，低到服务器的钱都不够，所以不能拿中国花钱买用户的那套打法去玩，要踏实下来，低成本开垦才能走的长远。

　　从招股书来看，目前Opera浏览器已经推出新闻、视频、音乐、社交网络，后续还会进入支付、消费金融、电商。记者发现，Opera内嵌入的社交功能主打陌生人群组社交，借此提高用户粘性。

　　投资圣手二次创业

　　昆仑万维上市之前，周亚辉就想的很清楚，游戏产品各领风骚三五年，如果没有爆款产品接力，很难维持长期收益，他多次在公开场合表示，“我不玩游戏，也不懂游戏，但我知道游戏的本质是创意产业，周期性决定了天花板。当时做游戏，就是觉得好挣钱。”

　　昆仑万维始终都在向互联网平台过渡。目前，公司旗下Opera，Grindr，闲徕互娱，昆仑游戏四大板块中，Opera是体量最大的一部分。

　　这与周亚辉个人的从业经历有关，在创立昆仑之前，他只有人人网的工作经历，对其影响很大。但不少声音认为，周亚辉更多的是传承了“人人系”的投资基因。从映客、洋钱罐，到趣店、Musical.ly，昆仑万维每一笔投资都赚的盆满钵满。

　　其中，投资映客一年的时间，以6800万元的本金，撬回7.56亿元的投资净收益，回报率超过10倍。日前，映客已经确定将在香港上市，昆仑万维仍持股10.23%。而投资趣店三年，通过减持套现获投资收益5.74亿元，此外仍持有趣店5139.34万股，回报率超过4倍。而此前今日头条收购Musical.ly，昆仑万维投资一年净收益超3000万美元。

　　周亚辉一度被称为投资圣手。但他在以往写的投资笔记中却称，其实自己85%的时间是做业务的，只有15%的时间做投资，只不过他投资的运气好，大家可能就觉得他搞投资的了。

　　据其身边人士透露，过去三年，周亚辉看过60余个项目，然后投了20多个，相当于看三个投一个。

　　关于投资，周亚辉的理论一直是：任何一个风口，最多只有一家创业公司能跑出来，甚至可能一家都没有。如果思维达到一定高度，投资是一个比较容易的事情，抓住核心矛盾和逻辑，剩下就是碰运气。

　　人生难的是挑战自己。2018年，周亚辉41岁，重新走到开拓者的位置上，撸起袖子，重新出发。

昆仑万维Opera
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