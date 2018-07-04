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陌陌遭投资者轮番减持 空头放话至少有30%下行空间

陌陌遭投资者轮番减持 空头放话至少有30%下行空间
2018年07月04日 03:10 证券日报
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　　■本报见习记者 陈 炜 

　　日前，一份做空报告再次让陌陌站上了风口浪尖。做空机构Spruce Point资本管理公司称，陌陌公司存在自我交易和虚报财务报告的问题，预计其股价将面临至少30%-50%的缩水风险。

　　虽然陌陌方面随后对该报告进行了回应，称其中存在大量错误，及误导性的结论和解释。但也有业内人士表示，此次风波颇有些“无风不起浪”的意味。

　　事实上，与陌陌在二级市场股价的良好态势形成鲜明对比的，是其背后部分股东的大手笔减持所形成的“造富”效应。

　　自去年阿里通过减持套现超9亿美元后，今年5月份的数据显示，过去一年，投资方经纬中国减持了陌陌7.7%的股份，陌陌CEO唐岩减持比例为2.6%，红杉资本、云锋基金则以不足1%的股份，基本淡出了陌陌。

　　此外，在大手笔收购探探后，一季度财报显示，陌陌视频直播服务的营收占比仍超过85%。而在业内人士看来，在去年直播市场开始降温的大背景下，如何权衡这一比重或将对其业绩产生影响。

　　遭遇机构做空

　　具体来看，该做空报告主要针对7个方面提出了质疑。包括Spruce Point确认陌陌拥有两家未披露的人才中介机构及相关方交易的证据；其VIE结构中包含了未披露的公司；陌陌有一个未披露的在中国的非法赌博网站，该网站在年初时被关闭等事项。

　　其中值得注意的是，Spruce Point提及了陌陌收购探探一事，并认为该事项从战略或估值角度来看都没有道理。

　　报告指出，在该交易执行前不久，将几个有限合伙企业纳入探探VIE所有权的举动很不寻常。Spruce Point认为其中有未经披露的IPO前的内部交易，毕竟8个多月时间内，探探的估值上涨了130%。

　　此外，Spruce Point认为，虽然此前19位分析师对陌陌的评级为“表现优秀”、“买入”，平均目标价在54.01美元。

　　但其指出，上述分析师忽略了陌陌的风险。报告中提及，自首次公开募股以来，陌陌内部人士已售出20亿美元的股票，而除CEO之外，陌陌高管和董事在2018年的抛售金额超过了2017年的销售额（3亿美元）。

　　事实上，记者注意到，在今年5月份陌陌提交给美国证券交易委员会 （SEC）的报告中，披露了公司的最新持股情况。报告显示，过去一年，陌陌投资方经纬中国、红杉资本中国创始合伙人沈南鹏、云锋基金合伙人虞锋、猿辅导创始人李勇等多个股东对公司股份进行减持。

　　其中，经纬中国减持陌陌约7.7%的股份，套现金额或达到6亿美元。

　　营收依赖直播

　　对此，陌陌方面发表声明称，已经意识到、并已认真评估了该做空报告。基于此次评估，陌陌认为该报告中存在大量的错误、未经证实的陈述，以及具有误导性的结论和解释。

　　陌陌表示，公司将继续承诺维持较高标准的企业监管和透明度，并依据相关法规及时向外界公开信息。

　　但也有业内人士认为，该报告中涉及的部分质疑，并不是空穴来风。其中，收购探探一事对陌陌来说，显然影响重大。

　　资料显示，在今年2月底，陌陌发布公告称，将以新发行约530万股陌陌A类股票，以及6亿美元现金，收购探探科技（北京）有限公司。彼时，这一作价的估值超过7亿美元。

　　而根据数据显示，截至2017年9月30日，陌陌持有的现金、现金等价物和定期存款总额为9.497亿美元，以此计算，此次收购的价格已超过其存量现金的一半，堪称大手笔。

　　彼时，有业内人士认为，短期来看，投资人一定会喜欢和认可该收购，进而公司股价得到提升。但长期来看，陌陌在用户数量方面可预期的自然增长空间并不大，探探的商业化能否受到认可还有待商榷。

　　事实上，在直播服务仍是其营收主要支柱的情况下，陌陌的付费用户增速开始放缓。这也让外界对其未来业绩的不确定性产生担忧。

　　根据财报显示，截至3月31日，陌陌净营收为4.351亿美元，其中视频直播服务营收为3.715亿美元，同比增长 74.8%，占比85.4%。

　　同时，截至该日期，陌陌直播服务的付费用户达440万，同比增长7.3%，增值服务付费人数510万，同比增长18.6%。虽仍保持增长，但增速明显放缓。

　　彼时，公司方面在财报中提及，虽然探探在今年1月份才正式推出商业化功能，但目前已经显示出非常可喜的增长趋势。

陌陌探探做空
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