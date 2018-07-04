谷歌云服务COO已在供职不到一年后离职

新浪科技讯 北京时间7月4日早间消息，谷歌旗下云服务Google Cloud首席运营官（COO）黛安·布莱恩特（Diane Bryant）已在供职不到一年后离职。

谷歌发言人发表声明称：“我们对她在谷歌供职期间作出的贡献表示感谢，祝她在从事下一份事业时一帆风顺。”

在2017年11月底加入谷歌之前，布莱恩特曾在英特尔供职25年以上，最近的职务是负责领导该公司旗下数据中心集团。她在去年5月因“家庭事务”暂时离开这个岗位，最后则选择加盟谷歌，向Google Cloud部门CEO黛安·格林（Diane Greene）汇报工作。

对谷歌云业务来说，聘用布莱恩特是一场胜利，该业务被广泛视为公共云市场上的第三大企业，仅次于亚马逊和微软。作为这个业务领域中相对的新进者，Google Cloud面临的挑战一直都是需要证明自己向大型公司提供云服务的能力。但格林曾在此前表示，在Google Cloud获取新合同的道路上已经不再有什么“交易阻截者”。

在格林的领导下，Google Cloud部门一直都没有采取大规模并购交易，但她在最近称其“原本不会介意”收购软件开发者平台GitHub，但微软已在7月初同意以75亿美元的价格收购这个平台。

此前有熟知内情的消息人士向CNBC透露，在微软与GitHub达成收购协议的一周时间里，谷歌代表曾与GitHub进行过谈判。

在布莱恩特从英特尔离职之前，她曾被视为该公司的三大高管之一。英特尔CEO科再奇（Brian Krzanich）在6月因与一名职员发生不正当关系而突然离职，当时有分析师猜测布莱恩特是可能的继任人之一。（唐风）