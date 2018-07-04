腾讯音乐IPO：估值或超300亿美元 但成本过高难盈利

何天骄

国内一度竞争激烈的在线音乐市场终于要迎来首个IPO。

7月3日，有消息称，腾讯音乐定于7月6日向美国证监会秘密提交IPO申请文件，正式启动美国上市流程。第一财经向腾讯音乐方面求证此事，对方表示不予置评。不过，华数音乐运营总监潘嘉霖向第一财经记者表示，腾讯音乐IPO早有谋划，两年前就有准备了，此前收购海洋音乐就是统一平台，为IPO铺路。

事实上，腾讯音乐IPO之事早有传闻，今年英国《金融时报》援引知情人士消息称，腾讯音乐已经聘请高盛集团、摩根士丹利以及美银美林牵头安排筹备IPO事宜，该批投行预计，这次IPO交易中腾讯音乐的估值将超过300亿美元。不过，背靠腾讯，似乎并不缺钱的腾讯音乐此时IPO意义何在？

巩固江湖地位

腾讯音乐作为腾讯在音乐领域的重要布局，近年来发展迅速，已经是国内最大的在线音乐平台。2003年腾讯公司成立QQ音乐，2016年QQ音乐和中国音乐集团（海洋音乐）合并为腾讯音乐娱乐集团。比达咨询（BDR）数据中心监测数据显示，2017年主流音乐平台下载量市场份额中，QQ音乐以65.2%的绝对优势排名第一，网易云音乐以15.4%排第二，阿里音乐以9.2%排第三。

这两年，腾讯音乐与几大音乐平台一度掀起了音乐版权大战，凭借雄厚的资金实力以及“江湖地位”，目前腾讯音乐手握全球三大音乐集团（环球音乐、华纳音乐、索尼音乐）的音乐版权，不过这也让腾讯音乐付出了巨大的版权成本。因此，有观点认为腾讯音乐此次IPO主要是希望补充资金，为进一步巩固内容版权打下基础。

不过，一位在线音乐平台的相关负责人向记者表示：“背靠腾讯公司，腾讯音乐不缺钱，也不会在乎采购版权成本，腾讯音乐之所以要上市，很大的目的是能树立行业标杆，巩固行业地位。”

北大文化产业研究院副院长陈少峰向记者表示：“目前还没有公布招股书，腾讯音乐的一些财务状况还不明晰，具体的上市目的可能要通过招股书来看会比较清晰。但从目前状况来分析，腾讯音乐上市可以获得以下几个好处，第一，一些激励机制可以建立，包括股权激励等，这样做在资金操作成本上比较低；第二，树立行业领军企业的形象，如果能够成为国内第一家上市的在线音乐平台，对腾讯音乐的市场地位以及声誉都将带来很大提升；第三，上市后补充的资金可以推动腾讯音乐在头部音乐制作上做更多投入以及在音乐其他相关领域做一些投资。”

“营收越高，亏损越多”

这两年，随着政府对音乐版权的保护力度不断加大，让音乐制作公司迎来了发展春天，不过，由于竞争关系，在线音乐平台为了争夺音乐版权，推高了音乐版权的价格，这也让各大音乐平台承受了较高的内容成本压力。

类似的情况也在美国发生。今年4月，全球最大的流媒体音乐平台Spotify在纽交所IPO，财报显示，2017年销售额接近50亿美元，2016年约为36亿美元，增长近40%。不过由于版权成本很高，公司亏损增加近一倍，达到15亿美元，成为了典型的“营收越高，亏损越多”企业。因此，如何实现良好的盈利水平成为全球在线音乐流媒体急需解决的困境。

中国几大音乐平台目前没有披露财务数据，只有QQ音乐在数年前曾向记者承认已有盈利，但随后再也没有披露过数据。不过，几乎可以肯定的是，目前行业的盈利情况并不容乐观。音乐先声负责人范志辉向记者表示：“目前行业普遍不盈利，因为成本太高，变现能力弱。”

对于在线音乐平台而言，两大变现利器是广告和用户付费，全球经验看，这两块目前还很难覆盖平台的运营成本。不过，陈少峰表示：“这主要还是取决于行业的竞争状况，从平台角度看，如果能够停止流血式竞争，停止或控制高价采购版权，平台要实现盈利并不难，特别在用户付费习惯已经逐步养成的市场环境下，但目前几大音乐平台间似乎还处在较为激烈的竞争中，要保住自己的地位，就要不断高价购买或自制内容，短期内可能还会处于亏损。”

潘嘉霖也表示：“在线平台盈利前景还是可期的，当前市场完全网络化，并且现在有网络巨头公司带领，在线音乐平台可以实现可观的收入，不过，从用户免费到付费到良好的盈利情况都需要一个慢慢转换的过程。”

不过，陈少峰认为，不管腾讯音乐亏损还是盈利，这都不会影响到其估值。目前有市场消息称腾讯音乐估值高达约300亿美元，这样的估值是如何确定的？陈少峰认为：“估值主要取决于三方面因素：行业地位、成长性、未来变现能力的预期。成长性也包括中国未来增长空间、用户付费市场的发展前景等，目前看这几块对腾讯音乐而言处于有利状况，估值较高也可以理解，但具体估值多少需要通过财务数据等更多信息来判断，目前不好做判断。”

CIC灼识咨询执行董事赵晓马向第一财经表示：“伴随着版权转授，在线音乐平台迎来新一轮洗牌，大量音乐平台抢购在线音乐独家版权，陷入恶性竞争之中。然而，单纯靠大量购买版权培养用户忠诚度的做法是扬汤止沸，并不能从根本上改善盈利模式。随着版权采购价格越来越高，从源头发掘原创音乐，并为其提供支持，才能提高在未来掌握更多版权的可能；而坐拥音乐人资源，是平台开展其他业务的基础之一。特别是未来市场普遍看好的音乐演出市场。这些都将为在线音乐平台实现盈利提供重要支持。”