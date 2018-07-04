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测绘业限制放宽 高精地图仍由国内巨头主导

测绘业限制放宽 高精地图仍由国内巨头主导
2018年07月04日 06:21 第一财经日报
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　　钱童心

　　[目前国内拥有导航电子地图资质单位名单的企业有14家，其中，四维图新、高德、易图通瓜分车载导航的前装市场，共占据98%的市场份额。]

　　国家发改委、商务部近期发布的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》（下称“2018负面清单”），大幅度放宽市场准入，清单长度由63条减至48条，共在22个领域推出开放措施。

　　其中在汽车领域，提出2018年取消专用车、新能源汽车整车制造外资股比限制，2020年取消商用车外资股比限制，2022年取消乘用车外资股比限制以及合资企业不超过两家的限制。

　　不过，负面清单同时对一些与国家安全相关的领域加强了管控，比如武器弹药制造不列入负面清单。测绘、电信以及互联网和相关服务也都还存在限制。

　　互联网巨头争夺地图入口

　　在测绘方面，2018负面清单取消了测绘公司须由中方控股的限制，但仍然禁止（外商）投资大地测量、海洋测绘、测绘航空摄影、地面移动测量、行政区域界线测绘，地形图、世界政区地图、全国政区地图、省级及以下政区地图、全国性教学地图、地方性教学地图、真三维地图和导航电子地图编制，区域性的地质填图、矿产地质、地球物理、地球化学、水文地质、环境地质、地质灾害、遥感地质等调查。

　　根据我国目前的相关法规规定，凡通过互联网提供包含以下四类行为的单位，均须申请获得互联网地图服务测绘资质。这四类行为是：地图搜索、位置服务；地理信息标注服务；地图下载、复制服务；地图发送、引用服务。甲级资质可从事上述四类行为，乙级资质则只能从事地图搜索、位置服务和地理信息标注服务。

　　从最近几年频繁出台的政策可以看出，国家越来越重视地图产业的发展，由于地图行业涉及国家机密，政策壁垒把各类国外图商挡在了门外，为国内高精地图企业创造了稳定发展的契机。以政策导向来看，国内高精度地图市场必将是国内厂商所主导，国外地图巨头很难进入。

　　外商独资企业长期以来都不得在中国从事测绘相关业务。据第一财经记者了解，获得互联网地图服务测绘甲级资质的合资企业屈指可数，其中包括诺基亚联新互联网服务有限公司，以及由上汽集团、上汽通用和美国通用三家公司共同出资建立的安吉星。

　　目前国内拥有导航电子地图资质单位名单的企业有14家，分别是四维图新、高德、长地万方、凯立德、易图通、城际高科、国家基础地理信息中心、科菱航睿、光庭信息、浙江省第一测绘院、江苏省基础地理信息中心、灵图、立德空间信息、滴图科技。其中，四维图新、高德、易图通瓜分车载导航的前装市场，共占据98%的市场份额；凯立德则在后装市场占据70%的份额。

　　一位国内知名互联网汽车高管向第一财经记者表示：“地图甲级资质有多种，大家通常说的图商，拿到的是导航电子地图甲级测绘资质，此外还有互联网地图服务等多种甲级资质。相比而言，导航电子地图测绘的资质门槛最高，含金量也更高。”

　　车载地图领域也由百度地图、高德、四维图新三家主导，其背后则是互联网巨头对地图入口的争夺。阿里巴巴在2014年前就已经投资了高德和易图通，2014年阿里巴巴以15亿美元收购高德。2014年，腾讯以超过11亿美元的价格收购了四维图新11.28%的股份，并以6000万美元投资了科菱航睿。小米于2014年以8400万美元投资了凯立德，百度在2013年收购了长地万方。前述公司均拥有导航电子地图甲级测绘资质。去年10月，滴滴也拿下了国家测绘地理局颁发的电子地图甲级测绘资质。

　　商业模式尚不明朗

　　互联网企业加大布局高精地图，因为这已经成为未来自动驾驶的稀缺资源。一名自动驾驶行业资深人士对第一财经记者表示：“国外企业在中国开展自动驾驶业务，也必须要和百度这些厂商合作，就是因为外商无法拿到测绘的数据。”

　　正在积极布局自动驾驶的整车厂商也希望在高精地图市场分一杯羹，比如上汽与阿里成立了合资公司斑马网络，开发了车载操作系统，搭载的就是高德地图。

　　上述汽车高管告诉第一财经记者：“高精度地图对自动驾驶之所以重要，是因为它可以帮助汽车预先感知路面复杂信息，如坡度、曲率、航向等，结合智能路径规划，让汽车做出正确决策。”

　　另一方面，地图制作是一个繁复的过程，需要巨额的前期投入。高精度地图信息的收集相比于普通地图对信息的需求更大，行驶路段都需要配备激光雷达的数据采集车进行实测。例如四维图新拥有600辆数据采集车，可以采集全景影像数据、路面影像数据、亚米级高精度GPS数据、路测近距离激光雷达等高精度数据，因此花费会更高。因此高精度地图是一个资金密集型的行业，发展优势大，边际成本低。

　　从全球范围来看，由于国外高精度地图发展相对更为成熟，相关市场估算更具参考价值。国外主要的高精地图有Here、TomTom、谷歌等老牌图商。根据高盛对高精度地图全球市场判断，预计未来的15年高精度地图行业将迎来黄金发展期，到2020年高精度地图市场为21亿美元，2025年该市场将达到94亿美元。不过，高盛认为，中国的高精度地图商业模式仍不清晰，市场规模难以预判。

　　上述汽车高管还表示，高精地图的商业模式正逐步从图商向地理信息数据服务商转型，在此过程中还有很多问题需要克服，尤其在后续地图服务费收取的问题上。

导航地图高精度
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