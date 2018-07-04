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亚马逊Prime会员日今年将扩展到一天半 7月16日开始

亚马逊Prime会员日今年将扩展到一天半 7月16日开始
2018年07月04日 00:33 新浪美股
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　　新浪美股讯，北京时间7月4日凌晨，据外媒消息，亚马逊宣布2018年Prime会员日将于美国东部时间7月16日星期一下午3点开始，持续到7月17日星期二。Prime会员日是亚马逊最大的年度全球购物盛会，Prime会员可以在全球范围内进行超过一百万笔购物交易。

　　今年，Prime会员日规模比以往任何时候都要大，包括Prime会员比之前增加了6个小时的购物时间， 可以进行100多万笔购物交易，加上美国全食超市的精选商品。2018的Prime 会员日承诺将把亚马逊上的交易量增加一倍，并把Echo、Fire TV和Fire平板电脑等支持Alexa的产品的最大交易量增加一倍。与此同时，数百个品牌将在Prime 会员日推出独家新产品和限时发行的特辑产品。这也是活动适用于当地全食超市的第一年。通过下载全食超市应用程序并扫描系统，Prime会员可以在精选的热门产品上获得大幅折扣，并在整个全食超市的商品上额外降价10 %。

　　亚马逊最近提高了Prime会员的价格，但获得Prime会员日交易资格只是在新价格下仍然值得成为会员的众多原因之一。成为Prime会员意味着你还可以享受很多其他好处。

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