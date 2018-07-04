刚买来8个月 Facebook却突然关闭了这个App

新浪美股讯 北京时间7月4日消息，据CNN报道，Facebook关闭了三款应用，其中包括一款名为tbh的青少年应用，Facebook刚于8个月前收购了该应用。

这家社交网站在博客中表示，由于“使用率低”，它会关闭tbh，Hello和Moves应用程序。 Facebook将在90天内从应用程序中删除用户数据。

“我们知道有些人仍在使用这些应用程序并且会感到失望，”该公司在周一晚些时候发布的一篇博文中表示， “但我们需要优先考虑我们的工作，我们不能把自己的注意力分散。”

去年10月，Facebook收购了tbh，tbh的意思是一个流行的短信缩写“说实话（to be honest）”。这款应用可以让用户参与匿名投票，并向朋友们提供积极的反馈。它最初在青少年中广受欢迎。在短短几周内，有500多万人下载了这款应用。

交易完成后，tbh的四位联合创始人Nikita Bier，Erik Hazzard，Kyle Zaragoza和Nicolas Ducdodon加入了Facebook的Menlo Park总部。公司发言人表示，该团队将留在Facebook并开展其他产品的研发工作。

福雷斯特研究公司的副总裁 Thomas Husson表示，虽然Instagram的应用在年轻用户中很受欢迎，但Facebook仍在密切关注新兴的青少年应用，以便更好地理解与用户产生共鸣的内容。

他说，“除了WhatsApp之外，我认为Facebook最重要的收购不在于获取特定的应用程序或受众，而是关于技术，比如语音识别、人工智能和计算机视觉，以及特定概念或技术背后的团队。“

购买tbh这样的应用程序也是该公司测试新概念的一种方式，看看它们是否能够找到一个高度专门化的需求市场。

但Husson表示，“对于tbh来说，在最初爆发式的下载之后，它的使用率太低了。”

与此同时，Facebook在2015年为美国，巴西和尼日利亚的Android用户推出了Hello。 它允许用户将手机上的联系人详细信息与Facebook的信息结合起来。 Facebook表示该应用程序将在“几周内”关闭。

2014年，该公司购买了健身应用程序Moves，用于跟踪步行和跑步等活动。 该应用程序将在7月底关闭。