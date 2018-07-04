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人民日报起底博彩游戏：暗藏一条网络赌博产业链

人民日报起底博彩游戏：暗藏一条网络赌博产业链
2018年07月04日 05:31 人民日报
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曹一绘曹一绘

　　一款火爆游戏，暗藏一条网络赌博产业链

　　2018年1月以来，北京市公安局接到数起报案，称一款名为“北京赛车PK拾”（以下简称“PK拾”）的博彩游戏在微信群中十分火爆，参赌人员众多。北京警方立即循线摸查，发现一些不法分子以正规彩票为彩头，玩起了“地下时时彩”，私下开盘涉赌、坐庄牟利，诱惑大量玩家沉迷其中，有的玩家短时间内就输得倾家荡产。

　　北京警方随即成立专案组，经过缜密侦查，查明一条庞大复杂的网络赌博产业链条。5月17日，由公安部组织部署，北京会同河南等多地警方联动，一举打掉7个涉案团伙。截至5月30日，在公安部组织的其他21省市统一收网行动中，共打掉“PK拾”网络赌博团伙61个，抓获涉案嫌疑人200余名。

　　近年来，公安部持续推进打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”行动，仅去年以来就督办指挥各地公安机关破获跨境网络赌博刑事案件7000余起。

　　赌 局

　　操控赔率吸引玩家，一旦有人赢大钱立即被踢出群

　　“北京赛车PK拾”本是一款由中国福利彩票发行管理中心发行和组织销售的彩票，属于一种赛车主体排列型高频彩票。每日9时开始至24时结束，每5分钟开一局，全天开奖179次。规则是将10辆赛车编号，下注者可以任意选择赛车投注，最后以10辆赛车先后抵达终点的顺序为开奖结果。如果下注者投注号码与对应位置的赛车编号相同，即为中奖。

　　“近年来，不法分子借用这款彩票的名头，组建微信群召集‘玩家’，私下开盘坐庄进行赌博，赌博开奖结果其实就是‘PK拾’福彩的开奖结果。”北京市公安局郝警官介绍，“但是，赌博团伙组织者能够通过操控赌博软件，自由设置赔率，确保多数赌客输，少数赌客赢，特别是通过提高赔率来提升刺激性，吸引玩家进入。”

　　记者了解到，这款“彩票”开局次数多，刺激性非常强，并且玩法相对简单，投注可大可小，少则1注（1注为10元钱），上不封顶。“很多‘玩家’抱着赢钱的心态不断投注，输掉后就加倍投入希望翻本，但投入越多输得越多，一名赌客参赌3个月输了近35万元。”北京市公安局乔警官说，“另一方面，由于是网络交易，大家互不相识，一旦出现有人赢了大钱，庄家立刻会将其踢出微信群。”

　　“这一类型的网络赌博方式特点非常明显。首先，赌资采用微信、支付宝等支付方式即时到账；其次，不受地域限制，一部手机就可下注，参赌便捷；涉赌人员主要以微信群等社交工具为载体，群内人员都是虚拟身份，群主有较强的反侦查意识，如有成员入群不下注则马上将其踢出，稍有异常便立即拉黑。”郝警官介绍。

　　链 条

　　上家研发贩卖赌博软件，下游通过微信群组织赌博

　　记者了解到，近年来，福建、广东、辽宁、河北等地公安机关接连破获以“PK拾”为依托的网络赌博案件，此类案件仍呈蔓延态势。

　　“专案组围绕‘PK拾’网络赌博软件进行研究，全面掌握此类网络赌博操作流程，并通过警情梳理，查找重点线索，寻找突破口，扩线开展侦查。”据乔警官介绍，以李某、唐某某为首的两个网络赌博团伙进入警方视线后，专案组以这两个团伙为突破口，查找到其上家赌博软件二级批发商周某逸、周某栗，发现该团伙在河南境内从事“PK拾”赌博软件售卖工作，通过低买高卖，将该软件销往全国21个省市。

　　专案组顺藤摸瓜，继续查找上家，最终锁定了以黄某某、赖某某为主谋，从事“PK拾”赌博软件“机器人”研发、技术服务及数据维护等工作的团伙。专案组同时还侦查到王某某、柴某某、曹某某等另外3个在京的“PK拾”网络赌博团伙。

　　由于专案组梳理出的近200条线索涉及除北京外的其他21个省份，涉案人员较多，案情重大复杂，在查清相关情况后，公安部组织相关22个省份公安机关开展全国统一行动，一举斩断了这一庞大复杂的研发贩卖“PK拾”赌博软件、网络组织参赌的产业链条。

　　根 治

　　加强研判新型犯罪特点，强化行业监管和禁赌宣传

　　据了解，近年来，公安部持续推进打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”行动，指导各地公安机关精确打击、连续侦破一批涉赌重大案件，仅去年以来就督办指挥各地公安机关破获跨境网络赌博刑事案件7000余起，打掉犯罪团伙3100个，查扣冻结涉赌资金110亿元，打掉非法地下钱庄、网络支付等团伙270余个。

　　公安机关提示广大群众，利用微信等网络平台进行赌博，属于违法行为，达到刑事立案标准的，按照赌博罪、开设赌场罪追究刑事责任。世界杯已经开赛，网络赌球亦是违法行为，切勿参与。

　　公安部有关负责人表示，公安部始终高度重视打击惩治各类赌博违法犯罪，在持续遏制实体场所涉赌问题的同时，加强研判新型网络赌博犯罪活动趋势特点，指导各地公安机关重点关注、打击震慑利用体育投注、非法彩票、网游平台等开设赌场犯罪活动，切实维护社会良好治安环境和国家经济安全。

　　整治赌博行为，关键在防治。据悉，公安机关将积极会同相关部门深化源头治理、强化行业监管，有针对性地推进防控治理网络赌博常态工作，不断强化禁赌宣传教育引导，深刻揭露赌博违法犯罪危害性，积极营造拒赌反赌良好社会氛围。

　　张 洋

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