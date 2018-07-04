近一半网贷平台未完成银行存管 爆雷后收益仍下降

本报记者 王晓 北京报道

P2P整顿调查

互金平台延期之际，多个平台相继爆雷，尤其上海地区比较集中。投资者人心惶惶纷纷提出提前赎回要求，平台小心翼翼伺候着生怕到账晚了引起投资者恐慌从而导致集中赎回。为此，有的平台甚至不敢进行系统升级，怕被投资者误会成要跑路。

据网贷之家统计， 截至6月，上海、浙江、广东三地的停业及问题平台数量均超过10家，分别为17家、17家和10家。很多经营较好的平台开始喊冤，认为自己花了很大成本以完成备案，结果备案延期。但容易被人忽视的是，目前仍有相当大部分平台甚至没有完成银行存管这一基本动作。截至5月18日， 1022家正常运营的平台与银行宣布签订存管协议，占比54.45%。其中789家平台与银行上线存管，占比仅42.04%。互金平台整顿之路仍长远。（曾芳）

导读

捷越联合创始人王晓婷也介绍，网贷行业平均收益在过去两年间从12%下降到9%左右，未来收益水平还会进一步下降。

刚刚过去的6月，P2P爆雷的消息不绝于耳。在知名高返利平台“唐小僧”爆雷后，联璧金融、五星财富、钱妈妈、小诸葛金服等多家平台密集出现问题。行业统计显示，6月19日到26日一周左右的时间里，42家平台倒闭。这让P2P投资人心中惶惶，多位投资人已经决定到期产品不再续投，防止“踩雷”。

据网贷之家最新统计显示，截至6月末，正常运营网贷平台已经降至1842家，相较行业平台数量巅峰时期已经减半。行业累计出现问题平台（包括转型及停业）高达4300家。

在原本是备案最终截止日期的6月，在延期之际为何网贷平台密集出现问题？备案延期后的网贷平台生存状况如何？

获客、流动性管理压力大

“为了完成备案，我们聘请了知名律所、会所对业务进行详细的审查和整改，这些机构都费用不菲。在备案延期后，现在行业处在一种‘焦灼地观望’状态。”北京一家平台负责人对21世纪经济报道记者表示。

“现在基本无利可图了。”沪上一位平台人士对21世纪经济报道记者介绍，其所在公司过往依靠借贷端业务养活整个公司，理财端基本不赚钱，做活动甚至还亏钱。但自从去年监管明确，借贷利率不能超过36%，但是其广告投入、流量渠道成本巨大。“光信贷端营销就投放了起码3亿多，但效果并不太好，用户转化率很低。”他表示，“公司也正在转型。有融资背景的一时半会儿还能撑一下，一些小平台迟早要出局。”

近期多家出现风险的平台亦有另一个关键词：高额返现。网贷之家研究员对记者表示，长期高返导致平台运营成本较高。无论平台是否有真实资产，长期无法盈利导致平台经营困难，一旦项目出现问题，高返平台资金链便会断裂。

捷越联合创始人王晓婷也介绍，网贷行业平均收益在过去两年间从12%下降到9%左右，未来收益水平还会进一步下降。以前一些平台还有收益超过6%的活期产品，但由于流动性风险过大逐步消失。她指出，在不能逾越借贷利率红线36%的要求下，许多次级类客户的风险已经高于收益。这决定了今后只能在相对优质的客户群体中进行拓展，要求平台获客方式和服务进行调整。

王晓婷表示，网贷行业本身进入肃清和良性发展阶段。近期风险比较密集在于部分平台流动性管理出现问题，需要平台有充足的资金准备。当前以及下一步平台最重要的是关注流动性管理和降低获客成本、客户信用风险管理。

尽管网贷平台已经大幅减少，但无论借贷端还是理财端获客都价格不菲。21世纪经济报道记者与行业人士交流了解到，整个互联网金融领域都面临获客困局，并且客户转化率在下降。去年一位借贷客户的成本甚至超过1000元，在现金贷整治后有所下降，但在今年4、5月份后，获客成本又出现了上扬。而在理财端，获客成本在2015年左右达到峰值后，目前趋于平稳。

投资人信心不足

开鑫贷总经理鲍建富对21世纪经济报道记者表示，如果按原计划上半年就结束备案，可能会引起未能及时通过备案的平台投资人恐慌，进而影响行业。备案延期，并非给不合规的平台带病运行的机会，但也理解需要时间实现顺利过渡。

一位不愿具名的平台负责人坦陈，备案延期的主要影响倒不是额外增加备案成本，更多的是造成投资人信心缺失。加上近期部分平台爆雷引发投资人普遍的恐慌情绪，一些人不敢再投网贷了，有可能会影响平台业务正常开展。此外，由于各地备案细则要求不同，在备案明确之前，平台不得不停掉一些没有明文规定可以开展的业务，收入也会受到一定影响。

网贷之家统计也显示，5月行业吸引投资者活动较多的情况下，仅成交1826.59亿元，6月共成交1757.23亿元。而在2017年12月，行业成交量为2248.09亿元。投资者信心不足致使资金端增长乏力。在资产端方面，上海、广州等多地金融办要求平台实现“双降”，存量违规业务必须压降、不再新增不合规业务、业务规模不再增加。“北京地区上个月也给我们下了通知，执行双降要求。”北京地区平台人士告诉21世纪经济报道记者。今年以来，网贷行业单月成交量都未能超过去年12月时的水平。

存管亦是投资人重点关注的部分，多家爆雷平台被爆假存管、无存管。网贷之家不完全统计显示，截至5月18日，有新网银行、江西银行、广东华兴银行等58家银行布局网贷资金存管业务，1022家正常运营平台与银行宣布签订存管协议，占比54.45%。其中789家平台与银行上线存管，占比42.04%。这意味着，仍有近半网贷平台尚未完成银行资金存管这一基本步骤。

有接近监管部门人士称，中国互联网金融协会牵头开展的存管银行测评将发布白名单，并且互金协会的登记披露平台会对外同步披露存管信息，并且实现银行端和机构端存管信息比对，真假存管一目了然。

不过，亦有行业人士对21世纪经济报道记者透露，部分银行对于存管白名单亦有博弈，导致白名单迟迟未能出炉。但下半年各地监管部门或将按照整改的上百项要求对平台进行比对核查。这意味着，网贷平台的合规压力仍未减轻。