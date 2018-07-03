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中国移动支付交易额超40万亿 支付宝腾讯位居前两位

中国移动支付交易额超40万亿 支付宝腾讯位居前两位
2018年07月03日 18:56 新浪科技综合
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　　原标题：中国移动支付交易规模超40万亿元 支付宝腾讯位居前两位

　　第三方研究机构Analysys易观日前对外发布《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2018年第1季度》，数据显示，2018年第1季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达到约40.4万亿元人民币，环比增长6.99%，增速较上一季度下滑20.92个百分点。

　　对于增速下滑的原因，易观分析认为，移动支付行业交易规模在2018年第一季度继续保持规模增长，但由于受到季节性因素影响，加之整体交易规模量级已经达到较高规模，因此在环比增速上略有下滑。

　　从排名来看，支付宝和腾讯金融（含微信支付）占据前两名。其中，支付宝市场份额为53.76%，腾讯市场份额为38.95%，二者的市场份额达到了92.71%，仍然占据绝对主导的地位。

　　业内人士分析指出，“中国移动市场份额现在基本已经没有悬念，值得一提的是，当前的一些市场分析报告仅仅针对国内市场的情况，现在来看已经不能全面反映市场的变化，无论是支付宝还是微信支付现在在全球化方面的拓展，都为第三方支付的规模提供了新的想象空间。”

　　据了解，在海外服务方面，目前支付宝和其全球合作伙伴已经服务到全球8.7亿活跃用户。腾讯金融旗下微信支付接入的国家和地区已增至40个、支持13种外币直接结算。而中国银联在境外的手机闪付、二维码支付的布局也在加快推广中，目前已得到10多个国家和地区商户的支持。

 

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