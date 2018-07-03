沪江教育向港交所递交招股书：去年收入达5.55亿元

新浪科技讯 互联网教育平台沪江教育科技(上海)股份有限公司向香港交易所递交了招股说明书。根据据招股书，沪江教育2017年收入达到5.55亿元人民币。

截至2017年12月31日，沪江教育拥有约1.7亿用户。于往绩记录期间，沪江教育的收益2015年为人民币1.84亿元，2016年为人民币3.39亿元，2017为人民币5.55亿元。2015年至2017年复合年增长率为73.3%。

其中，沪江教育的全站交易净额（即特定期间销售产品及服务所得现金总额，扣除该期间的退款总额）由2015年的人民币3.04亿元，2016年为人民币5.09亿元，2017年为人民币9.71亿元。

2015年净亏损为人民币2.80亿元、2016年为人民币4.21亿元，2017年为人民币5.37亿元。

沪江教育于往绩记录期间产生亏损，主要由于：沪江教育持续投资以扩充技术、研究和开发相关工作的专家团队，以配合沪江教育有关人工智能及CCtalk平台的发展策略；广告及推广开支增加，以提高“沪江”的品牌知名度。

尤其自于往绩记录期间，尽管上述开支的绝对总金额持续增加，但有关金额占总收益的百分比持续下降，主要由于沪江教育对相关成本及开支的有效控制以及因沪江教育凭借先进的技术能力成功推出广受认可的课程及服务，致使收益增长所致。

沪江教育的历史可追溯至2001年，创始人伏先生当时是一名大三学生，推出了非营利网站沪江语林网，该网站为沪江网的前身，同时亦是中国英语学习BBS社区的先锋之一，用户可以在该网站上分享外语学习材料和经验。

2001年至2006年，沪江教育进一步扩充产品及服务种类，推出沪江英语、沪江日语和沪江部落。于2006年，伏先生与联合创始人成立上海语林网络技术有公司（“上海语林”），该公司为本公司的前身，提供互联网外语学习服务。经过三年多的业务拓展，伏先生与联合创始人于2009年成立沪江教育（前称上海互加文化传播有限公司）。

于成立时，沪江教育由苏州沪江全资拥有，而苏州沪江则由伏先生、唐先生、安家良先生及两名独立第三方分别拥有约65.5%、7.5%、7.5%及19.5%。于2009年12月，伏先生将其于苏州沪江8.0%股权转让予于博士。于博士、唐先生及安家良先生为沪江教育的联合创始人。同年，沪江教育推出了沪江网校，为中国互联网互动综合学习平台。