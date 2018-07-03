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谷歌推迟加入一广告技术联盟 造成欧盟广告市场混乱

谷歌推迟加入一广告技术联盟 造成欧盟广告市场混乱
2018年07月03日 21:50 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月3日晚间消息，路透社今日援引多位知情人士的消息称，谷歌推迟加入一个广告技术公司联盟，影响了该联盟成员遵守欧盟新隐私法规的进程。

　　欧盟新的数据隐私法规《通用数据保护条例》(以下简称“GDPR”)于今年5月25日正式生效，旨在赋予欧盟居民对个人数据有更多的控制权。该法规早在2016年4月就已通过，但赋予企业两年的准备时间，于今年5月正式生效。

　　如果一家公司不遵守这项条例，将面临最高相当于其全球年度营业额4%或2000万欧元(约合2340万美元)的罚款，以高者为准。

　　在GDPR生效前的一个月，数百家广告科技公司联合推出了一款软件，可以在精准广告发布前，核实是否已经得到消费者的同意，以遵守GDPR的规定。但5月22日，谷歌却宣布推迟加入该联盟，直至今年8月份。

　　知情人士称，谷歌设计了一个临时解决方案，但并不完美。为此，谷歌的部分广告客户在未得到用户同意的前提下，就向其提供个性化的营销广告。

　　谷歌拒绝对这种潜在的违规行为发表评论，但重申GDPR对每个人都是一项重大的变化，谷歌将与合作伙伴共同努力来遵守GDPR的规定。

　　有四名广告科技高管表示，他们希望监管者能够理解当前的形式，直至谷歌支持该联盟的技术。广告软件公司Sovrn Holdings CEO沃特·卡耐普(Walter Knapp)称：“一旦谷歌开始支持联盟框架，许多混乱就会迎刃而解。”(李明)

谷歌广告联盟
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