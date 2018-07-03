哪来这么多“天下第一”？人民网再批浮夸自大文风

编者按

文风无小事。

近期“跪求体”“哭晕体”“吓尿体”等浮夸自大文风频现，消解媒体公信力，污染舆论生态，扭曲国民心态，不利于成风化人、凝聚人心、构建清朗网络空间。

为了匡正各媒体浮夸自大、华而不实的文风，落实习近平总书记对文风“短、实、新”的要求，倡导清新文风，崇尚风清气正，7月2日起，人民网观点频道推出“三评浮夸自大文风”系列评论。

人民网三评浮夸自大文风之二：中国人不自信了吗？

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文风折射社会心态、描摹价值取向。浮夸自大的文风，在很大程度上会让部分国民心态“扭曲”、把主流价值“带偏”。类似“全球首款”“世界第一”的标题党文章被强加于中国身上的表达不在少数，其中以偏概全、任意拔高、盲目乐观的情绪和倾向值得反思。

毋庸置疑，中国取得了举世瞩目的发展成就，很多领域也位于世界前列，诸多成绩既数得上来又拿得出手。可是，并非什么都能用来自夸、什么都可洋洋得意。借助新媒体传播让亿万用户接收不实信息、虚假事实，这种浮夸自大很容易让一些人产生误解乃至形成误判。理性认知一旦让位于感性盲从，或者片面地出现“天下第一”的错觉，或者无形地助长了民粹主义情绪，都是百害而无一利。

用浮夸文风讲荒诞故事，反过来会自食其果。全球一体化时代，信息传播也早已全球化了。这边写下《中国放的这句狠话，美国再听不懂就要出大事了》，那边就引来人们警惕，实际上是可笑的无稽之谈；这边推送《别怕，中国科技实力超越美国，居世界第一！》，那边就有了无数猜想，事实却是断章取义、妄下结论。显然，这不是“中国威胁”，而是“威胁中国”了，国际传播、形象传播在不经意间被“抹黑”了、“异化”了。

何以浮夸？因何自大？在一些人看来，发展的中国与中国的发展可以让人无比骄傲，而这种自豪感是在实事求是、稳中求进的基础上产生，而不是夺人眼球的“浮夸体”。可以说，以自欺或自吹的方式换来的自信与自豪，并不会真正赢得尊重，反而蒙住了人们正确看待发展的眼睛、遮挡了“风物长宜放眼量”的视线。

我们不自信了吗，需要用这种方式来助推？我们没底气了吗，需要给前进动力如此“注水”？显然不是。纵观改革开放四十年，特别是党的十八大以来，所取得的不平凡成就不是吹出来的，是靠着中国共产党的坚强领导，靠着习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，靠中国人民干出来的。把握住了这一点，就不难理解我们自信的来源，不难解释我们动力不竭的原因。可以说，党和人民赋予发展的自信、赋予中国在国际舞台上的坚定，过去是、现在是、将来还是最重要的理由。

习近平总书记在建党95周年庆祝大会上指出，“当今世界，要说哪个政党、哪个国家、哪个民族能够自信的话，那中国共产党、中华人民共和国、中华民族是最有理由自信的。”摒弃浮夸自大的文风，我们需要怎样的自信？一种道路自信，创造人民美好生活；一种理论自信，立于时代前沿、与时俱进；一种制度自信，具有鲜明中国特色、明显制度优势、强大自我完善能力；一种文化自信，不断增强全党全国各族人民的精神力量。从这个意义上说，自信不能“键盘化”，那种脱离“四个自信”的浮夸、背离实事求是的自大、背弃实干奋斗的吹嘘，只能像沙滩上的绘画经不起风吹雨打。

只有脚踏实地、求真务实的精神才是中国人民应有的气质和禀赋。习近平总书记在十九届中央政治局常委同中外记者见面会上引用画家王冕的诗句，“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤”。共产党人从来不求清誉、不尚清谈，当历史的接力棒传到我们这一代人手上、当新的征程徐徐展开，必须杜绝包括文风在内的一切浮夸自大，一步一个脚印，踏石留印，爬坡过坎，实现全面小康和中华民族的伟大复兴。