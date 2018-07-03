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“独角兽”IPO收割机哪家强？腾讯依然NO.1

“独角兽”IPO收割机哪家强？腾讯依然NO.1
2018年07月03日 21:13 全天候科技
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　　摘要

　　2017年下半年以来，资本市场涌现了一轮中国TMT企业“上市潮”。据全天候科技不完全统计，腾讯产业共赢基金成为最佳“独角兽”捕手，其投资的企业共有9家上市或筹备IPO。IDG资本、红杉资本分别以5家、4家的成绩紧随其后。

　　来源 | 全天候科技

　　作者 | 张超  编辑 | 叶丽丽

　　2017年下半年以来，中国企业上市数量不断增加，在港股、美股市场掀起了一轮“上市潮”。

　　其中，阅文集团、趣店、易鑫集团、爱奇艺、小米等企业IPO都引发极大关注。在这些明星“独角兽”的背后，潜藏着一批“捕手”。

　　据全天候科技不完全统计，2017年9月至今，有17家企业已经上市或已提交招股书准备上市，这其中，腾讯产业共赢基金成为最佳“独角兽”捕手，参与过9家企业融资，其中包括众安在线、阅文集团、易鑫集团、搜狗、B站等明星企业。

　　与此同时，随着新经济企业规模的逐渐扩大，不少投资基金开始扩大资产管理规模，调整投资战略。

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　　科技独角兽“上市潮”

　　根据普华永道的数据，2017年下半年中国TMT企业IPO数量基本维持了自2016年第3季度以来的增长势头，共有49起IPO，共计获得约人民币502亿元的融资额。其中，阅文集团以约74亿人民币的融资额成为2017年下半年最大的中国TMT企业IPO，其次是趣店（融资额约60亿人民币）和易鑫集团（融资额约57亿人民币）。

中国TMT行业IPO-2017年回顾（图片来源：普华永道）中国TMT行业IPO-2017年回顾（图片来源：普华永道）

　　这一热度持续到了2018年上半年。普华永道中国通信、媒体及科技行业合伙人林晓帆曾公开表示，2018年国内TMT行业IPO数量预期将保持相对稳定，并将在全球保持领先地位，成为全球最热的IPO融资市场之一。

　　特别是香港资本市场，IPO热度不减。根据德勤发布的报告，2018年上半年香港IPO数量达到全球首位，预计有101只新股，相较于2017年上半年上市的68只新股，同比增加49%；合计募资金额达503亿港元。

　　这轮“上市潮”始于2017年第三季度，最先在港股市场涌现了一批新经济企业。2017年9月28日，众安在线在港交所正式挂牌，目前市值近700亿港币。两个月后，阅文集团也在香港上市，市值近640亿港币；紧随其后的是雷蛇和易鑫集团，两家市值分别为164亿港币和194亿港币。

　　与此同时，美股市场也迎来了中国企业IPO热潮。在现金贷被热捧之际，中国消费分期平台趣店于2017年10月18日登陆纽约证券交易所，一度成为当年中国企业在美最大IPO，目前公司市值近30亿美元。同年11月10日，另一家互金企业拍拍贷也在纽约证券交易所上市，虽然市值不及趣店，但也超过了17亿美元，成为一只新的“独角兽”。

　　在此期间，由搜狐孵化并得到腾讯支持的搜狗也在美国上市，创始人兼首席执行官王小川携母亲来敲钟，在发表演讲时更是感慨落泪。目前，该公司股价近11美元，处于近5个月以来的高位，市值逾43亿美元。

　　进入2018年，“上市潮”还在延续。

　　3月28日，视频网站哔哩哔哩（B站）在纳斯达克上市，虽然在上市首日跌破发行价11.5美元，但之后一路攀升，最高突破21美元，如今市值达39亿美元。

　　3月29日，爱奇艺在美国纳斯达克上市，之后股价波动上涨，目前市值突破230亿美元。

　　5月11日，美股迎来中国游戏直播第一股——虎牙。虽然虎牙面临营收单一、恶性竞争和天价主播签约费等问题，但是资本市场仍然看好，上市以来，股价整体呈上升态势，目前市值逾64亿美元。

　　之后，优信二手车在6月27日挂牌纳斯达克，只是在股市大环境的影响下，其股价现已跌破9美元的发行价。

　　2018年港股市场也依然热闹。

　　5月4日，中国平安旗下平安健康医疗科技有限公司（即“平安好医生”）分拆上市，如今市值超500亿港币。

　　近期，还有一批拟上市的互联网企业。

　　5月3日，小米正式向港交所递交招股书，目前已完成IPO定价工作，预计7月9日正式上市。在此之前，小米创始人兼CEO雷军曾于2016年承诺“小米五年内不上市”。

　　6月25日，美团点评向港交所递交了招股书。据彭博社消息，美团点评的目标募资金额为60亿美元，公司估值约为600亿美元。

　　5天后，拼多多向美国证券交易委员会（SEC）递交了招股说明书，这家明星电商公司成立至今尚不到三年时间。

　　2

　　腾讯成最佳“独角兽”捕手

　　观察这些明星“独角兽”企业，其在上市前均获得了不少大牌资本的青睐。

　　据全天候科技不完全统计，2017年9月至今，有17家明星“独角兽”企业已经上市或已提交招股书准备上市。这其中，腾讯产业共赢基金参与9家企业融资，包括众安在线、阅文集团、易鑫集团、搜狗、B站等明星企业。IDG资本以参与5家企业融资排名第二，投资的企业包括爱奇艺、平安好医生、B站以及即将上市的小米。

主要投资机构2017年下半年以来投资明星独角兽企业（仅列出3个及以上案例企业，不完全统计）主要投资机构2017年下半年以来投资明星独角兽企业（仅列出3个及以上案例企业，不完全统计）
主要投资机构2017年下半年以来投资明星独角兽企业数量（全天候科技根据公开资料整理，不完全统计）　　主要投资机构2017年下半年以来投资明星独角兽企业数量（全天候科技根据公开资料整理，不完全统计）

　　公开资料显示，腾讯产业共赢基金成立于2011年1月1日，是腾讯公司旗下的企业创业投资平台，主要关注网络游戏、社交网络、无线互联网、电子商务以及新媒体等领域。根据2017中国私募基金峰会发布的榜单，腾讯产业共赢基金在中国私募股权投资基金中排名第六。

　　早在2014年4月，腾讯投资并购部副总经理、腾讯产业共赢基金执行董事许良在接受媒体采访时就透露：“所有腾讯的投资都是我们做的，截至目前（2014年4月）大概有100——200家的投后规模，资金规模大约200亿元。”

　　天眼查数据显示，截至目前，该基金管理着10个基金，公开投资事件达669件，其中多以集中在Pre-A轮和A+轮之间。

2017年腾讯产业共赢基金投资阶段分析（图片来源：天眼查）2017年腾讯产业共赢基金投资阶段分析（图片来源：天眼查）

　　IDG资本的前身是“太平洋风险技术基金”（曾用名“IDG技术创业投资基金”，后更名为IDG资本/ IDG Capital），1992年1月1日由熊晓鸽及其合伙人协助麦戈文在中国创立，是第一家进入中国的国际风险投资公司。

　　根据2017中国私募基金峰会发布的榜单，IDG资本在中国私募股权投资基金中排名第五。

　　该基金同时管理着美元基金与人民币基金，重点关注互联网与高科技（TMT）、新型消费及服务、医疗健康、工业技术、文化旅游等领域，全面覆盖初创期（VC）、成长期（Growth）、并购期（M&A）等阶段，并深度布局产业平台。

　　天眼查数据显示，截至目前，IDG资本管理着40个基金，公开投资事件达945件，其投资活动主要集中在Pre-A轮至A+轮。

2017年IDG资本投资阶段分析（图片来源：天眼查）2017年IDG资本投资阶段分析（图片来源：天眼查）

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　　传统VC投资模式或将变革

　　随着中国经济的持续发展，新经济企业发展速度也越来越快，规模逐渐扩大。这也使得不少基金开始扩大资产管理规模，调整投资战略。

　　黄浦江资本创始人陈凛此前向全天候科技表示，这个时代已经不适合单打独斗的天使投资人，高科技公司估值几百亿美金的现象会越来越普遍，融资额也会越来越高。“越来越高科技、专业的公司，就需要更多资金才能转起来。比如说做个原子计算机，几千万投进去是没有水花的。”

　　红杉资本中国基金创始人沈南鹏在接受英国《金融时报》时也表达了相同的意思：“企业在变化，投资规模也在变化。如今，要想成为一家企业的领先投资者，投资1亿美元已经不够了。要想打造一家价值数十亿美元的企业，你需要投资4亿美元或5亿美元。”

　　今年1月，路透社援引多位知情人士的消息称，红杉资本正计划募资80亿美元，并已将目光瞄向中国投资者。这也是红杉资本自1972年创办以来最大规模的募资。还有分析人士称，拥有更多资金能让红杉资本进一步实施多元化投资战略，把注意力从此前的“初期和成长期”投资转向“IPO前”投资。

　　昨日（7月2日），据路透社报道，中国招商局集团、中国资产管理公司SPF集团和伦敦投资公司Centricus宣布将推出一只规模达150亿美元（约合1000亿元人民币）的科技投资基金。这只基金名为“中国新时代科技基金”（China New Era Technology Fund），计划投资全球科技公司，包括投资和收购中国以及全球其它地区的公司。有观点认为，“中国新时代科技基金”有望成为中国版的“愿景基金”。

　　更值得关注的是，这一波独角兽集体上市后的表现可能给中国VC/PE投资机构带来决定性影响。前鼎晖投资合伙人王功权近日表示：“小米和美团IPO三个月内的股价走向，将深刻影响中国创投行业的投资价值取向。（如果股价）好，则大家继续做爆炸成长梦想；不好，则风险投资的一个泡沫时代结束。”

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