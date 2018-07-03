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沪江教育招股书:去年收入5.55亿元 月活用户行业第一

沪江教育招股书:去年收入5.55亿元 月活用户行业第一
2018年07月03日 20:50 全天候科技
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　　摘要: 招股书显示，沪江教育2015年、2016年、2017年营收分别为人民币1.85亿元、3.40亿元、5.55亿元。2017年12月，沪江教育月活用户达1.79亿，在国内所有教育技术公司中排名第一。

　　原标题：沪江教育招股书：2017年收入5.55亿元 月活用户行业内第一

　　作者|张少华  编辑|叶丽丽

　　7月3日，国内教育公司沪江教育向港交所递交了招股书，正式申请上市。海通国际、招银国际担任联席保荐人。

　　公开资料显示，沪江教育2001年创立于上海，致力于为用户提供涵盖升学、留学、语言、职场兴趣等全方位的学习产品和服务。招股书中称，沪江教育是一家教育科技公司，通过经营综合性互联网教育平台，向用户提供种类多元化、具备互动特质的教育产品及服务。

　　弗若斯特沙利文统计数据显示，2017年12月，沪江教育月活用户达1.79亿，在国内所有教育技术公司中排名第一。

　　财务数据方面，招股书显示，沪江教育2015年、2016年、2017年营收分别为人民币1.85亿元、3.40亿元、5.55亿元，年度复合增长率为73.3%。上述三年，沪江教育年度亏损分别为人民币2.80亿元、4.22亿元、5.37亿元。

　　自有品牌课程业务是沪江教育最主要的收入来源，2017年该业务分部为公司贡献的营收达5.54亿元，在公司当年总营收中占比达99.8%。具体来看，自有品牌课程业务分部包括大学生课程、语言课程（英语除外）、英语交流技能课程、K12课程及其他。

　　据公开信息，沪江成立以来先后完成7轮融资，百度、顺为资本、软银中国资本、元禾控股等都曾参与对沪江的投资：

　　2007年1月1日，元禾控股入股沪江，投资金额数百万元；

　　2009年12月14日，凯风创投入股沪江，投资金额数千万元；

　　2011年1月1日，SIG海纳亚洲创投基金入股沪江，投资金额不详；

　　2013年6月1日，海通创意资本入股沪江，投资金额2000万美元；

　　2014年4月1日，百度投资部入股沪江，投资金额8000万美元；

　　2015年10月28日，顺为资本、中汇国投、民生银行、软银中国资本、汉能投资、磐石资本、皖新传媒、马赛资本、兴旺投资入股沪江，投资金额10亿人民币，此时沪江的估值为70亿人民币；

　　2016年3月1日，涌铧投资入股沪江，投资金额不详。

沪江招股书收入
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