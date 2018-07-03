互联网金融协会：助力地方监管部门监测网络借贷风险

原标题：协会助力地方监管部门开展网络借贷风险监测

来源：中国互联网金融协会

为深入贯彻落实国家互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室关于“防范化解互联网金融多头借贷风险”的要求，在深圳市福田区政府和金融监管部门的支持下，中国互联网金融协会近期在深圳福田会堂举办“互联网金融信用信息共享平台”（以下简称共享平台）接入培训，来自福田区的65家P2P网贷机构参加了此次培训，并签署合作协议。

自2016年9月9日协会开通共享平台以来，该平台作为互联网金融行业个人借贷信用风险监测的重要基础设施，在提供行业统计数据、防范多头借贷风险方面一直发挥着重要作用。协会在人民银行、银保监会等金融监管部门的指导下，通过深度挖掘共享平台接入的明细交易数据，研究发现网贷风险传导机制，从行业层面提供了风险防范的微观视角，在防范机构违规经营风险的同时，对借款人“恶意骗贷”“过度借贷”所引致的风险也加以关注，有效降低了从业机构的风控管理成本。

下一步，协会将按照国家互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室的工作部署，充分发挥自身数据优势和行业影响力，进一步加强监测平台建设，协助各地监管部门进行风险防范，分地分类监测不同区域间的互联网金融风险。同时，对接入机构进行多头借贷风险提示，促进从业机构提高风险控制能力，多方位切断互联网金融风险来源。